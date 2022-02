OsmoAlert, un service de prévention des risques naturels pour les sites de vacances

10/02/2022 Yannick SOURISSEAU

Ce n’est pas encore le grand départ pour les vacances d’été, mais ces dernières se préparent dès maintenant du côté des structures de loisirs et d’hébergement. Spécialiste des vacances connectées et opérateur certifié de réseaux multiservices dédiés aux terrains de camping et de résidences de vacances en Europe, la société Montpelliéraine Osmozis propose un service clé en main de prévention des risques naturels. Rassurant, n’est-ce pas …

« Nous pouvons en cas de danger, alerter tout le monde rapidement »

Le dérèglement climatique que subit la planète entraine de plus en plus de catastrophes naturelles auxquelles les terrains de camping ou les résidences de vacances, situés le plus souvent à proximité du littoral ou de rivières mais aussi dans des zones forestières, sont malheureusement exposés. Chaque année des images de ces aléas climatiques et les conséquences qu’ils entrainent, en France et dans le monde, font la une des journaux télévisés. Au point d’inquiéter sérieusement les propriétaires de ces zones de loisirs et ceux qui les fréquentent.Comment être avertis quand un coup de vent est annoncé, d’un incendie qui ravage la forêt voisine ou de la montée rapide du niveau d’eau d’une rivière, susceptible de submerger toute une région ?Spécialiste des réseaux connectés et premier opérateur européen des réseaux bas-débit LoRaWan et WiFi dans les terrains de camping et les résidences de loisirs, la société Osmozis , située à Clapiers dans la banlieue de Montpellier, a développé un dispositif d’alerte sonore, baptisé «» entièrement breveté, qui fonctionne sans fil et permet d’assurer la sécurité des personnes qui séjournent dans les zones de loisirs et de vacances.Cette solution d’alerte qui utilise les réseaux sans fil des terrains concernés se déclenche en cas de signalement de danger imminent et notamment les incendies, inondation ou tout autre phénomène naturel imprévisible et violent. Ce dispositif permet d’avertir les vacanciers et de leur permettre d’évacuer dans les meilleures conditions, sans prendre de risques inutiles. Face aux risques grandissants, une soixantaine de campings sont déjà équipés sur le territoire français.Reposant sur un réseau de transport installé par la société Montpellieraine et indépendant du réseau WiFi, ce dispositif, est selon l’installateur, «». C’est la moindre des choses, pour un tel dispositif, rapidement opérationnel sans interventions sur la voirie.», précise Patrick BOURDEAUX, dirigeant du camping Les Tunnels à Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche. «».Le dispositif d’alerte qui comprend un micro avec touche préprogrammé, installé au niveau de l’accueil du terrain, un réseau de haut-parleurs extérieurs résistants aux intempéries et connectés à un réseau de transport sans fils 5 Ghz ainsi qu’un réseau de sécurisation de l’énergie par batterie sur l’ensemble des points, est installé en quelques jours. L’entreprise assure la maintenance du service et l’entretien en continu, afin que l’installation reste opérationnelle en toutes circonstances.», ajoute M. CHARRIER, responsable du camping Sainte Anne sur la côte vendéenne. «».En cas de danger imminent, OsmoAlert diffuse sur l’ensemble de la zone concernée, un message préenregistré ou un message énoncé en direct par un gestionnaire. A charge de se dernier de se tenir informé des risques auprès des services de sécurité. Ces derniers informent en général les structures concernées dans des délais suffisants pour permettre l’évacuation si nécessaire. Ce système entièrement sécurisé permet de gagner du temps et de mieux gérer les difficultés d’évacuation. Le plus par rapport à un système d’information classique, souvent organisé par des diffuseurs filaires, c’est la sécurisation par batteries d’une durée de 2H et l’enregistrement des messages afin de les rediffuser.», souligne Géraldine POUGET du Camping Le Mer dans l’Hérault. «».Spécialiste de la transformation numérique des campings et résidences de vacances en Europe, le groupe Osmozis propose aujourd’hui des solutions complètes d’optimisation et de gestion dématérialisée de leurs centres de vacances. En 15 ans, la société dont le siège est installé à Clapiers, au nord-est de Montpellier (34) possède plus de 30 000 équipements WiFi et LoRaWan sur plus de 2100 sites en France et en Europe.