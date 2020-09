Oticon RemoteCare : Une solution e-santé qui assure le suivi auditif à distance

16/09/2020 Yannick SOURISSEAU

Pas toujours facile de se rendre chez son audio prothésiste pour faire régler un appareil auditif quand on est éloigné ou bloqué en son domicile. A l’instar des plateformes de consultation médicale en ligne, la société danoise Oticon, entreprise de développement et fabrication d’aides auditives pour petits et grands, a mis sur le marché, avant l’été, l’application Oticon RemoteCare, une innovation qui facilite la vie de tous ceux qui veulent pouvoir effectuer des réglages de leurs appareils même loin de chez eux.





Quand le besoin s’en fait sentir, après consultation d’un audioprothésiste, la pose d’une aide auditive passe par des consultations d’adaptation afin de vérifier si la solution retenue convient parfaitement à la personne atteinte d’une déficience auditive. Ensuite, l’utilisateur poursuit sa vie, tout en sachant que malgré cette aide, la déficience dont il est atteint ne s’arrangera pas, il qu’il faudra donc corriger le système mis en place. C’est là que l’application d’Oticon est intéressante puisqu’elle permet d’assurer le suivi à distance, tout au long de la durée de vie de l’appareillage.



Plus besoin de se déplacer, l’utilisateur peut désormais, de manière ponctuelle, bénéficier d’un suivi depuis sa maison, son bureau ou même depuis son lieu de vacances. Sur toutes les situations qui le gêne dans son confort auditif, et qui serait difficilement reproductible en centre auditif. Cette Solution va permettre un réglage affiné par son audioprothésiste, via un dispositif de réglage à distance.

« La santé et le bien-être devenant des préoccupations croissantes, nous commençons à augmenter nos attentes et à être de plus en plus demandeurs de services d’e-santé », explique Heine Højvang Andersen, vice-président, Business & Portfolio Planning, chez Oticon. « En facilitant l’accès à un vrai suivi, nous sommes convaincus d’aider davantage d’utilisateurs d’aides auditives à mieux gérer leur santé auditive. Et en exploitant la technologie que nous avons déjà tous entre nos mains, impossible de faire plus simple. »

D’après les prévisions, environ 26 milliards d’appareils connectés seront mis en circulation dans le monde au cours de l’année 2020 et la plupart des seniors âgées de plus de 70 ans possèdent un smartphone ou une tablette, ces derniers outre le fait de communiquer avec des proches, permettent de simplifier et améliorer les usages. C’est le cas notamment dans le domaine de la e-Santé ou ces terminaux numériques peuvent réduire l’isolement et compenser une perte d’autonomie inévitable dès que l’âge s’avance. Parmi ces applications, l’ Oticon RemoteCare du fabricant d’aides auditives Danois Oticon , se présente comme une solution de e-santé, qui permet d’assurer les consultations de suivi à distance et une aide personnalisée pour les personnes équipées.Quand le besoin s’en fait sentir, après consultation d’un audioprothésiste, la pose d’une aide auditive passe par des consultations d’adaptation afin de vérifier si la solution retenue convient parfaitement à la personne atteinte d’une déficience auditive. Ensuite, l’utilisateur poursuit sa vie, tout en sachant que malgré cette aide, la déficience dont il est atteint ne s’arrangera pas, il qu’il faudra donc corriger le système mis en place. C’est là que l’application d’Oticon est intéressante puisqu’elle permet d’assurer le suivi à distance, tout au long de la durée de vie de l’appareillage.Plus besoin de se déplacer, l’utilisateur peut désormais, de manière ponctuelle, bénéficier d’un suivi depuis sa maison, son bureau ou même depuis son lieu de vacances. Sur toutes les situations qui le gêne dans son confort auditif, et qui serait difficilement reproductible en centre auditif. Cette Solution va permettre un réglage affiné par son audioprothésiste, via un dispositif de réglage à distance.», explique Heine Højvang Andersen, vice-président, Business & Portfolio Planning, chez Oticon. «. »

Un outil qui permet de limiter les déplacements et qui s’adapte aux usages

Et cette application, tout comme la consultation médicale qui a connu un essor important pendant la période de confinement, les services bancaires en ligne, les jeux éducatifs ou le replay d’émissions TV, sonnent si besoin était, l’avènement de la révolution digitale. Grâce aux technologies de communication à distance, les utilisateurs d’aides auditives n’ont plus besoin de se rendre systématiquement en centre pour faire régler leurs appareils ou pour obtenir des conseils.



L’application fonctionne grâce à des interactions numériques en Face Time (face à face à l’aide d’un smartphone ou tablette), lesquelles permettent aux utilisateurs de ne plus avoir à prendre sur leur temps ni à parcourir de grandes distances pour accéder aux services d’un audioprothésiste. Ils peuvent communiquer avec lui en temps réel où bon leur semble et quand bon leur semble à l’aide de dispositifs qui font déjà partie des outils quotidiens du monde moderne.



Selon Oticon, à l’échelle planétaire, 500 millions de personnes sont concernées par la perte auditive. Si la majorité d’entre-elles ont plus de 50 ans, 8 % ont moins de 18 ans. La vision d’Oticon est de créer un monde dans lequel la perte auditive n’est plus synonyme de limitation. Un monde dans lequel les aides auditives s’intègrent naturellement dans le quotidien et aident chacun à se réaliser pleinement, tout en évitant les conséquences de la perte auditive sur la santé.