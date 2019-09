Pistes cyclables rétroéclairées, rechargeables par le soleil : l’exemple de la Pologne

02/09/2019

Le projet de concevoir des routes et surtout des pistes cyclables éclairées par l’énergie solaire n’est pas nouveau. Les USA, les Pays Bas, mais aussi la Pologne se sont intéressés à ce concept qui permet aux cyclistes de rouler en toute sécurité notamment dans les zones peu éclairées la nuit. Un gage de sécurité pour les cyclistes de plus en plus nombreux à fréquenter les pistes cyclables aménagées par les collectivités territoriales.





« Le matériau que nous avons utilisé pour cette piste diffuse de la lumière pendant plus de dix heures. Ce qui signifie que la route peut être éclairée toute la nuit, et emmagasiner de nouveau de la lumière le jour d’après », a confié Igor Ruttmar, l’un des ingénieurs travaillant sur ce projet, au site web



Plus besoin d'utiliser des systèmes d'éclairages couteux en énergie électrique pour éclairer les pistes cyclables, notamment lorsque celles-ci sont indépendantes des voies de circulation automobiles ou situées dans des zones rurales. S'inspirant d'un procédé hollandais constitué de panneaux solaires intégrés dans les routes, les ingénieurs polonais ont travaillé sur un matériau routier capable de se recharger en énergie grâce à la lumière du soleil et de le restituer à la tombée de la nuit, sans pour autant dénaturer les paysages, ni polluer le ciel nocturne comme c'est le cas avec les lampadaires classiques Depuis octobre 2016, les cyclistes de la ville de Lidzbark Warmiński, une petite cité de 1434 habitants, située dans la région administrative de Varmie-Mazurie, au Nord-Est de la Pologne, roulent sur une piste cyclable 100% autonome en énergie, exclusivement éclairée grâce au soleil. Un concept qui marie parfaitement le progrès technologique avec les considérations écologiques mis au point en 2016 par des ingénieurs de « l'Instytut Badań Technicznych », un institut de recherche spécialisé dans les nouvelles technologies, et qui s'inspire d'un projet similaire, réalisé aux Pays-Bas.

Une avancée écologique …