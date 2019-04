Pour Bruxelles-Capitale, la ville intelligente est celle qui se tourne vers ses habitants et ses entreprises.

04/04/2019

Le concept de Smart City qui favorise l’intégration des TIC aux infrastructures, aux bâtiments, aux objets du quotidien, pour répondre, par l’intermédiaire de solutions techniques et collaboratives, aux enjeux urbains de demain sur le plan social, économique, environnemental ou sur la mobilité, intéresse de plus en plus de métropoles internationales. La capitale du Royaume de Belgique, Bruxelles, n’y échappe pas. Elle travaille sur une démarche de sensibilisation des citoyens, afin de les associer à un projet d’envergure : Bruxelles demain ...

« Comme toute grande région, la Région de Bruxelles-Capitale est à la fois une source de possibilités et de défis ».

Faire de la capitale belge une véritable Smart City, c’est l’ambition de la Région Bruxelles-Capitale qui vient de lancer un vaste programme de sensibilisation des habitants, considérant à juste titre que tous les belges et même les touristes de passage dans la capitale, doivent contribuer à rendre ce territoire plus « smart », c'est à dire plus créatif, astucieux et encore plus agréable qu’il ne l’est. On peut donc que s’en féliciter, les belges ayant compris qu’il n’y pas de ville intelligente, sans l’intelligence des citoyens. Dont acte …S’appuyant sur le CIRB (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise), un organisme d’intérêt public, partenaire de confiance chargé des missions de développement et d’assistance informatique, télématique, cartographique, le Gouvernement de la région Bruxelles-Capitale a mis en place, en février 2017, une stratégie de développement de son propre modèle de Smart City : « Brussels Smart City ». Site web, événements, conférences, la collectivité et ses partenaires, multiplient les efforts pour informer et associer les résidents belges, mais pas seulement, au projet ambitieux d’amélioration urbaine et sociétale.», peut-on lire sur le site web Brussels Smart City.Pour les acteurs de ce projet la Ville Intelligente est : «». Relevant quelques points communs entre les différentes visions de la ville intelligente, ils précisent que la ville intelligente peut se comprendre à l’aide de 6 mots-clés : collaborer, économiser, innover, intégrer, participer, simplifier. Et d’ajouter : «». Un outil, mais pas une fin en soi, voilà donc la transformation à laquelle les élus belges adhèrent et dans laquelle ils ambitionnent d’associer leurs concitoyens.Pour se transformer en smart city, la ville, d’une manière générale et dans le cas présent la métropole bruxelloise, dispose de multiples leviers sur lesquels elle peut agir. Pour cela la Région Bruxelles-Capitale s’appuie sur la définition des smart cities de Boyd Cohen, un chercheur en développement urbain, lequel définit six orientations « smart »: économie, gouvernance, environnement, mobilité, population, conditions de vie, qui permettent d’aboutir à une transformation efficace.», appuie le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. «».Reprenant à son compte la définition du chercheur Anthony Townsend (New York University) : «», le projet Brussels Smart City adopte le modèle de «», dans laquelle les citoyens sont des acteurs à part entière. «», c’est le titre d’une vidéo (voir ci-après) par laquelle le Gouvernement régional souhaite engager les habitants dans l'aménagement de LEUR ville, pour demain...