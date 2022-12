Pour lutter contre le réchauffement climatique, la forêt réinvestit la ville

19/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Au Moyen-Âge on rasait les forêts pour construire des villages et aménager des zones de cultures. Des siècles plus tard la destruction est devenue massive pour favoriser l’agriculture intensive. Avec le climat qui se réchauffe plus vite que prévu, des experts ont tiré la sonnette d’alarme et invitent les collectivités à végétaliser les territoires et à créer des forêts au cœur des villes. Les arbres dont on a besoin pour absorber le carbone que nous produisont, reprennent le dessus et c’est tant mieux.

Au cœur des enjeux sociétaux et environnementaux, la nature, sous toutes ses formes, est un des éléments indispensables pour faire face au réchauffement climatique, à la pollution, au bruit et contribuer à un meilleur cadre de vie et de santé pour les habitants », affirme La végétalisation permet également d’améliorer ou de renforcer l’attractivité du territoire. C’est pourquoi, vivre en harmonie avec la nature dans nos milieux urbains est primordial et majeur ». En plus des jardins publics, la végétalisation des villes passe désormais par la plantation de mini forêts urbaines au cœur même de la cité.



« Avant de définir ce qu’est une forêt urbaine, il faut d’abord expliquer ce qu’est une forêt », explique le site une forêt, c’est beaucoup de plantes que l’on voit, et énormément d’animaux que l’on ne voit pas ». Il ne suffit donc pas de planter des arbres pour parler de forêt.



Selon les botanistes, dont Francis HALLÉ, la forêt est un véritable écosystème composé de champignons, de plantes, de bactéries et d’animaux, c’est un lieu où se développe une véritable biodiversité, d’autant plus riche qu’elle est complexe par ses échanges de matière et d’énergie, entre la faune, la flore et le sol qui la compose. Pas simple, dès lors de permettre à cet écosystème dans un lieu où le béton et le bitume poussent plus rapidement que les arbres.



La notion de mini-forêt urbaine ou péri-urbaine, par comparaison aux immenses forêts qui croissent sur des centaines d’hectares depuis la nuit des temps est apparu au début du 20e siècle. Il s’agit d’espaces végétalisés, de petite taille, qui ont pour certains échappé au bétonnage des zones urbaines ou qui ont été planté par l’homme, avec plusieurs objectifs : capté le gaz carbonique émis la ville et améliorer le bien-être de ses habitants. Ces mini forêts, où la végétation pousse comme elle en a envie, n’ont rien de comparables avec les parcs publics, plantés d’arbres sélectionnés et taillés, avec des allées pour la promenade et des bancs pour le repos, voire parfois de plans d’eau, des fontaines et autres artifices qui ne facilitent pas le développement d’écosystèmes complexes où chacun évolue de concert et se nourrit de l’autre.



Reste que si ces petites forêts peuvent permettre aux villes de relever le défit du réchauffement climatique, elles doivent être organisées avec un objectif de gestion durable des sols avec notamment un apport en eau et un entretien des végétaux pour chacun puisse croitre de manière harmonieuse et permettre à la biodiversité de s’y développer.

Réduire la chaleur et améliorer la qualité de vie