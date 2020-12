Présentiel et distanciel : comment numériser, gérer, automatiser et distribuer efficacement les informations ?

29/12/2020 Cyril Condamines

Avec la crise sanitaire actuelle et les confinements qui y sont liés, les organisations de tous secteurs ont dû faire face à une problématique de taille : comment assurer le partage de l'information alors même que l'ensemble des collaborateurs est en télétravail ? Comment distribuer correctement les documents nécessaires à la continuité d'activité ? Quelles sont les solutions pour récupérer les données qui y sont inscrites ? Cyril Condamines, CSM chez Kodak Alaris, spécialiste de la capture d'informations, apporte des réponses.

Une prise de conscience aux plus hauts niveaux

Quelle que soit la solution retenue par les organisations, ces dernières se sont plus que jamais rapprochées de leurs prestataires afin de mettre en place des processus de capture et de workflows dès la création du document, qu'il soit physique ou électronique. La finalité : automatiser le plus possible les tâches de distribution.En effet, si auparavant, les documents arrivaient au format papier au sein des organisations avant d'être traités, aujourd'hui leurs sources et leurs formes sont diverses et l'information tend à se multiplier à toute vitesse, d'où la nécessité d'aller au-delà de la simple numérisation. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la solution de numérisation intelligente INfuse de Kodak Alaris : portée par le cloud, elle peut être installée au domicile d'un collaborateur afin de déporter l'intelligence de l'entreprise chez elle. La gestion des documents est ainsi embarquée dès sa création et les utilisateurs ont accès à de nombreuses informations directement via INfuse (accusé de réception suite à l'envoi d'un document, par exemple).», poursuit l'expert. «