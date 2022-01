Qualineo : la qualité de service des établissements de santé en mode digital

25/01/2022 Yannick SOURISSEAU

La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant deux ans oblige les établissements de santé à prendre des mesures qui portent atteinte à leur fonctionnement habituel. Pour répondre au mieux, aux attentes des patients, un établissement de santé doit aujourd’hui se pencher sur la qualité du service qu’il apporte. La jeune entreprise « Mon Qualiticien », devenue « Qualineo » permet de simplifier cette démarche qualité, entreprise désormais par de nombreux établissements de santé et médicaux-sociaux.

», explique Simon FROMENT, fondateur et CEO de l’entreprise « Medtech » Mon Qualiticien dans l’ entretien vidéo ci-après. «».C’est ainsi qu’est née, en 2016, Mon Qualiticien, une solution en mode SaaS (Software as a Service), c’est-à-dire la mise à disposition d'un logiciel accessible aux utilisateurs via internet et qui ne nécessite donc pas d’installation sur les serveurs de l’entreprise cliente. Depuis le début de cette année, Mon Qualiticien est devenu « Qualineo », avec un développement européen et de nouveaux enjeux.», poursuit Simon FROMENT.Déjà présente en Allemagne et en Belgique, l’entreprise française va donc traduire son logiciel dans une douzaine de nouvelles langues.Ce qui fait le succès de Qualineo, c’est son mode intuitif et multi-supports qui permet de piloter en temps réel la qualité des établissements de santé. Le logiciel permet d’enregistrer facilement et simplement les déclarations d’événements indésirables, gestion documentaire, gestions des incidents techniques et des plans d’actions entrepris par l’établissement concerné.», détaille le fondateur de Qualineo. «».