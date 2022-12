REQUEA : des réseaux d’objets connectés pour une ville plus intelligente

03/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Lors du dernier Innopolis Expo, de nombreuses tables rondes et rencontres ont été organisées dans le studio vidéo, installé au cœur de l’événement, par Ville Intelligente Mag. Lors de l’une de ces rencontres nous avons échangé avec Pierre Dubois – CEO de Requea

», disait Isaac Newton.REQUEA est un éditeur de logiciels créé en 2006, qui développe une plateforme de service appréciée des industriels. REQUEA a développé une expertise des problématiques de gestion des ressources. Les applications REQUEA gèrent des millions de ressources telles que des compteurs d'eau, d'électricité, des réseaux intelligents et interconnectés ou des sites d'opérateurs de réseau télécom.Les modèles de gestion de l'information de la plateforme loT développés par REQUEA permettent la mise en place de solutions adaptées à des topologies complexes. La société est composée principalement d'une équipe d'ingénieurs dont la créativité et le savoir-faire sont les fruits de plusieurs années d'expérience et de R&D.REQUEA ne cesse de nouer et renforcer des partenariats solides avec des acteurs forts de l’IoT.La pérennité est une valeur fondamentale de REQUEA. Notre ambition est de la mettre au service de nos clients pour leur garantir des projets innovants et fiables. REOUEA s'inscrit durablement dans une relation de confiance avec ses clients.Pour en savoir plus : https://www.requea.com