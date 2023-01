Réchauffement climatique : quel avenir pour les stations de sports d’hiver ?

09/01/2023 Yannick SOURISSEAU

Avec peu ou pas de neige pendant les vacances de Noël à cause d'un hiver particulièrement doux, l’avenir des stations de sports d’hiver de moyenne montagne est-il compromis, comme l'analyse le web magazine Outside dans un dossier très complet ? Les stations françaises sont-elles condamnées à fermer où à se réinventer ? C’est la question que se posent les collectivités territoriales, gestionnaires de stations qui attirent chaque année des milliers de skieurs.

« Persister dans les vieux modèles économiques ou oser un vrai virage en acceptant un avenir moins lucratif afin de remettre la nature au centre de nos vies ».

« Soyons lucides, en termes de business, le « quatre saisons » ne va pas encore rapporter autant que la neige ».

Peut-on dire que c’est bientôt la fin du ski en France ? «», répond à « Outside », Loïc GIACCONE, chercheur associé à l’Université de Georgetown (USA) auprès de l’économiste Gaël Giraud et originaire des Hautes-Alpes. «».Si des moyens très couteux existent pour maintenir un manteau neigeux suffisant pour la pratique du ski sur la plupart des massifs, le réchauffement climatique dont nous commençons à mesurer les premiers effets risque de compromettre le modèle économique de la plupart des stations de sports d’hiver. A moins qu’elles se réinventent et proposent d’autres activités susceptibles d’attirer les amoureux de nature sauvage, ou presque, toujours plus nombreux.Certes Noël n’est pas la meilleure période pour aller faire du ski, l’enneigement n’étant pas toujours à la hauteur. Mais il semble bien que cette année nous ayons atteint des sommets, certaines stations et notamment celle de basse et moyenne montagne n’ayant pas pu ouvrir ou avec des pistes fermées aux skieurs. Et même si de la neige est annoncée pour février, souvent plus favorables, l’hiver trop doux que nous connaissons risque bien de réduire la durée d’ouverture de certaines stations. La valeur de l’or blanc qui a pu permettre à de nombreuses stations alpines de s’enrichir pourrait, si les températures continuent de grimper, perdre de sa valeur.» questionne Coralie HAVAS, dans Outside. «».Au vu de l’enneigement de ce début d’année et ce qui se profile à l’horizon en matière de réchauffement climatique, quelles sont les solutions qui permettrait aux stations qui ont tout misé sur l’or blanc, de s’en sortir ? «» poursuit Coralie HAVAS. Des solutions existent mais sont-elles pour autant durables rien n’est moins sûr selon de dossier d’Outside.Le ski c’est une poule aux œufs d’or qui génère une économie de 10 milliards d’économie en France. Raison suffisante pour que certaines collectivités s’entêtent en installant des canons à neige ou en pratiquant le « snowfarming, » c’est-à-dire en produisant de la neige de culture utilisable quand il ne neige pas ou pas assez. Des solutions énergivores, au bilan carbone plutôt désastreux, et qui ne fonctionnent que si la température reste malgré tout assez basse.D’autres sont déjà passé à l’action en modifiant leur domaine skiable, comme c’est le cas à Valloire, une station située entre les cols du Télégraphe et du Galibier, en Maurienne. «» commente Jean-Marie Martin, le patron de la Société d’Économie Mixte (SEM) de Valloire. «». Les pistes les plus basses vont donc fermer au profit de quatre autres situées au-dessus de 2000 m. Mais cette opération qui coute tout de même 8 millions d’euros à la station, risque de n’être qu’un pis-aller, puisque certains experts prédisent que l’enneigement de nos montagnes pourrait d’ici à 2050, se réduire à peau de chagrin et uniquement sur les sommets en des lieux où pratiquer le ski est réservé à l’élite de la poudreuse. Certains massifs comme l’Auvergne, le Jura et les Vosges pourraient voir l’activité hivernale complètement disparaitre faute de neige régulière.Reste le modèle quatre saisons qui abandonne le ski pour un modèle qui ne nécessite pas la présence d’un manteau neigeux pour profiter de l’air vivifiant de la montagne. Certaines stations s’y sont déjà essayées avec plus ou moins de succès.», explique Jean-Christophe HOFF, directeur des remontées mécaniques de la Clusaz, en Haute-Savoie. «».Les stations comme la Clusaz misent sur l’ambiance village de montagne, conservée, avec ou sans neige, avec une offre touristique qui complètent le ski comme la randonnée VTT. Elles misent sur l’implication des acteurs locaux avec des visites des fermes d’alpage, des ateliers de fabrication du reblochon, des zones d’apiculture. Le cadre est idéal pour organiser des festivals culturels.», poursuit le chercheur Loïc GIACCONE. Mais des stations ont déjà pris en considération le réchauffement climatique. C’est le cas de Métabief, une station du Jura, habituée aux aléas climatiques en matière de chutes de neige, considérée comme pionnière européenne en la matière. Cette dernière maintien ses remontées mécaniques, au lieu de les renouveler, tout en développant des activités outdoor (VTT, trail, etc.) avec une mise en valeur du patrimoine naturel et culture. Un moyen, pour les acteurs locaux, de limiter la casse.