Réchauffement climatique : quelle eau utiliserons-nous demain ?

09/08/2022 Yannick SOURISSEAU

Conséquence du réchauffement climatique, une vague de chaleur s’abat sur la France, depuis le printemps, après un hiver moins pluvieux que d’habitude. Les nappes phréatiques, les fleuves et rivières, atteignent des niveaux préoccupants et certaines communes ne peuvent plus assurer la distribution de l’eau potable. Déjà, certaines envisagent des solutions alternatives comme le dessalement de l’eau de mer ou le recyclage des eaux usées.

C’est une situation historique que traversent de nombreux territoires », a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne, en activant en ce début août la cellule interministérielle de crise. « Cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays » et « les prévisions météo laissent présager que la situation pourrait perdurer sur les 15 prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore », poursuit Matignon.



« La sécheresse exceptionnelle que nous connaissons actuellement prive d'eau de nombreuses communes et est un drame pour nos agriculteurs, nos écosystèmes et la biodiversité », ajoutent les services de la Première ministre dans un communiqué. A ce jour, plus de 100 communes sont privées d’eau et 62 départements français sont placés en situation « de crise », le niveau d'alerte le plus élevé actionné par les Préfecture. Il suffit de regarder le niveau des rivières et de tous les points d’eau pour s’en convaincre. Certaines sources sont même taries et compte tenu du déficit en eau que le pays connaissait au printemps de cette année, il faudrait qu’il pleuve en continu pendant plusieurs mois pour voir les niveaux remonter.



Au plus haut niveau on fait appel à la responsabilité de chacun pour préserver cette ressource indispensable qu’est l’eau. L’arrosage des espaces verts et des zones agricoles, le remplissage des piscines ou encore le lavage des voitures, est désormais interdit jusqu’à nouvel ordre. Inutile de dire que ces dispositions devraient avoir des conséquences, notamment chez les agriculteurs qui voient leurs récoltes dépérir, mais aussi pour la faune et la flore, de nombreuses espèces risquant de ne pas passer l’été. Sans compter que nos centrales électriques qui utilisent l’eau des rivières pour refroidir leurs réacteurs, pourraient aussi connaitre des difficultés.



Des solutions alternatives d’approvisionnement en eau se profilent à l’horizon, pour suppléer les ressources naturelles en eau ou tout au moins alléger les puisages au moment où le niveau atteint un seuil critique, mais aussi pour fournir de l’eau potable dans les régions qui en sont dépourvues.

De l’eau de mer à celle des stations d’épuration, attention à ne pas déplacer le problème