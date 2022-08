Réchauffement climatique : un bouclier solaire pour faire de l’ombre à la terre

19/08/2022 Yannick SOURISSEAU

Alors que le réchauffement climatique semble s’accélérer plus rapidement que prévu, l’idée d’envoyer des parasols dans l’espace pour faire de l’ombre à la planète terre peut paraitre saugrenue. Cette idée émane de l’Organisation Mondiale pour la Protection de l’Environnement (OMPE) une ONG qui se donne pour mission de contribuer à la préservation mondiale de l’environnement et de la biodiversité par la réflexion et la mise en œuvre de projets technologiques innovants.

« Ce bouclier solaire placerait la France en leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique ».

Dans son dernier rapport, sorti cette année, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), tire la sonnette d’alarme. Les températures excessives que nous connaissons depuis le printemps, et les catastrophes climatiques qu’elles entrainent, invitent politiques et entreprises à agir vite pour limiter les effets du réchauffement du climat. Si rien n’est fait nous pourrions voire les températures augmenter de cinq degrés beaucoup plus rapidement que prévu avec tout ce que cela entraine en matière de fonte des glaces, incendie et autres catastrophes.Malgré ces alertes, force est de constater l’inertie des États, notamment des pays ayant le plus fort impact en matière d’émission de GES (Gaz à effet de serre), à laquelle s'ajoutent les prévisions de croissance des entreprises pétrolières, de l’aviation civile et de la marine. Ces dernières, qui affirment prendre en compte le réchauffement climatique, sont encore loin de la réalité : les profits qu’elles engrangent et escomptent dans les années à venir, prenant le pas sur les évolutions qui permettrait de limiter la hausse des températures.Et pourtant l’impact du réchauffement climatique est perceptible, d’autant qu’il coûte fort cher aux États, les mégafeux de cet été, en France, en Grèce, aux USA, ne sont peut-être qu’un avant-goût de ce qui nous attend si rien n’est fait rapidement. D’autant que selon Météo France les périodes caniculaires que nous connaissons, pourraient s’amplifier entrainant plus d’incendies de forêts, de sécheresse, de problèmes liés au manque d’eau, de dégradation de la biodiversité, de pertes animales et décès humains.Un scénario catastrophe que soulève l’Organisation Mondiale pour la Protection de l’Environnement (OMPE) une structure non gouvernementale fondée par un informaticien niçois, Gilles LAZZARINI, devenu homme d’affaire et qui se lance dans des projets qui peuvent paraitre invraisemblables, à l’instar d’une autre personnalité aussi fantasque, le désormais bien connu Elon Musk.», déclare le fondateur de l'OMPE en présentant sa dernière idée : un bouclier solaire qui permettrait selon son concepteur, de diminuer de 1% à 100% le rayonnement du soleil sur la terre.Une idée folle, mais pas complètement irréalisable, comme celles que l’OMPE a déjà proposé : une voiture autonome partagée, une barge géante et ses drones pour localiser et récupérer les déchets flottants, un absorbeur de CO2 et de gaz à effet de serre ou encore les parcs Charles Darwin : ces parcs animaliers ultra-modernes créés pour réaugmenter le nombre d’animaux sur Terre.À l'étude depuis la création de l'OMPE, soit depuis 9 ans, le Bouclier Solaire fonctionne sur le principe d’un parasol noir positionné, dans l’espace entre la Terre et le soleil afin de générer une véritable éclipse solaire. «», détaille l’OMPE. Il possède plusieurs types de filtres, plusieurs axes d'inclinaison et de rotation grâce à un pivot ajustable. Le bouclier solaire sera dirigé et positionné depuis le centre de contrôle de l'OMPE sur Terre. Et, «Pour ses concepteurs, «».Si cette initiative qui utiliserait les lanceurs Ariane permettrait de faire des économies sur les moyens actuellement déployés pour gérer les conséquences du réchauffement climatique, elle reste à financer : le budget recherché étant évalué à 25 millions d'euros pour lancer les études détaillées du projet. Reste à trouver les financeurs.», appuie l’OMPE.Les idées pour lutter contre le réchauffement climatique ne manquent pas. Et nul doute que d’autres projets aussi fous que ces ombrelles géantes, devraient voir le jour. Affaire à suivre…