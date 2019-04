Reconnaissance faciale : Une première européenne pour la seconde Nuit de l’Intelligence Artificielle

17/04/2019

À l’occasion du Sommet Européen de l’Intelligence Artificielle (European AI Night) qui se tient ce jeudi 18 avril, au Palais de Tokyo à Paris, un système inédit de reconnaissance faciale sera mis en place à l’entrée, afin de permettre un accès sans billet. Cette innovation est proposée par l’Agence Digitale Artefact.

La seconde Nuit Européenne de l’Intelligence Artificielle, annoncée comme le tout premier sommet européen de l’IA rassemblera plusieurs milliers d’acteurs privés et publics au Palais de Tokyo à Paris, ce jeudi 18 avril, en présence de Cédric O, le tout nouveau Secrétaire d'État chargé du Numérique et Cédric Villani, le mathématicien député de la 5e Circonscription de l’Essonne et expert de l’IA. Pour les organisateurs de cet événement, la société Artefact , un des leaders européens du conseil en transformation data, et France Digitale , première organisation de startups en Europe avec 1 400 membres, il s’agit «».Pour cet événement dédié à l’Intelligence Artificielle, plus de 2 000 décideurs européens sont attendus. Un collège de 100 orateurs, rassemblant les personnalités européennes les plus reconnues en IA, seront aussi reçues la veille au soir, au Quai d’Orsay pour un dîner privé. Enfin, l’événement qui permettra aux visiteurs de toucher de prêt l’intelligence artificielle, accueillera le lancement officiel du consortium AI4EU ( l’Intelligence Artificielle pour l’Union Européenne ), rassemblant 79 acteurs européens publics et privés.A cette occasion, et pour la première fois, l’accès sera possible via un système de reconnaissance faciale. «», expliquent les organisateurs.L’entrée «», auprès de 2000 visiteurs est une première européenne pour un événement d’une telle ampleur. Les visiteurs pourront, sur la base du volontariat, être identifiés et accéder à cet événement grâce à leur visage. Pour les organisateurs « cette innovation doit permettre de supprimer la charge mentale consistant à devoir imprimer son ticket ou le sauvegarder sur son téléphone.Afin de participer à cette nouvelle expérience, les visiteurs peuvent s’inscrire à la Nuit de l’Intelligence Artificielle en communiquant simplement leur nom et un lien vers une photo. «(Règlement Général sur la Protection des Données) », soulignent les organisateurs.Cette innovation est mise en en place par le tout nouveau Centre de Recherche et de Développement d’Artefact.Artefact qui a été élue agence innovante en 2017, incarne aujourd’hui l'alliance plutôt réussie entre les marketeurs et les ingénieurs. En s’appuyant sur les nouvelles technologies, l’agence qui compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs dans 17 pays, accompagne les plus grandes enseignes tels AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche Telekom,Monoprix... dans la création des expériences client de demain.Pour en savoir plus et s’inscrire : www.ai-night.com