Reims fait un grand pas vers la neutralité carbone

05/10/2021 Yannick SOURISSEAU

Dernièrement, Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims et Yann Rolland, Directeur Général Délégué d’ENGIE Solutions ont procédé à la pose de la première pierre d’un chantier permettant d’intégrer le bois de récupération dans le mix énergétique du réseau de chauffage. Deux ans après l'annonce par le gouvernement, sur les mesures en faveur des réseaux urbain, la ville de Reims concrétise l’utilisation de cette nouvelle source d’énergie.

Mondialement connue pour son vignoble et son vin, la ville Champenoise de Reims pourrait l’être tout aussi bien pour l’application des mesures permettant à la collectivité de tendre vers la neutralité carbone, en valorisant notamment le bois de classe B. Composé de bois d'emballage traités, de déchets de bois d'ameublement (planches, contre-plaquée) ou de bois de démolition, ce bois appelé bois de classe B est généralement préparé puis valorisé auprès d'industries spécialisées dans la fabrication de panneaux de particules, offrant ainsi une seconde vie à ces déchets. Mais peut aussi être utilisé dans les centrales de chauffage urbain.C’est le cas de la communauté urbaine du Grand Reims (300 000 habitants répartis dans 143 communes, urbaines et rural) qui vient de se lancer, avec la collaboration d’ ENGIE solutions , dans l’intégration du bois de récupération dans le mix énergétique du réseau de chaleur du territoire afin d’atteindre 90 % d'énergie renouvelable dès 2022. Le projet qui s’inscrit sur deux années permettra d’intégrer durablement le réseau de chaleur dans le tissu urbain en favorisant le recours à une énergie renouvelable et de récupération.Ce projet ambitieux qui viendra compléter la chaufferie de la Croix Rouge, mise en service en 1970, au charbon et au fioul, puis au bois, est soutenu financièrement par l'Ademe. Il résulte de la volonté commune du Grand Reims, de la Ville de Reims et d'ENGIE Solutions de verdir le réseau de chaleur rémois et ainsi agir sur la qualité de l'air du territoire.», explique Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims. «Exploité à travers une délégation de service public contractée avec la Soccram , filiale locale d'ENGIE Solutions, le réseau de chaleur fournit chauffage et eau chaude sanitaire à l'équivalent de 17 000 logements, majoritairement à partir de l'incinération des déchets du Centre de Valorisation Energétique (C.V.E) Remival et du bois plaquette (bois déchiquetés issus de résidus d'exploitation forestière, de sous-produits de l'industrie du bois).