Retour à la normale, ou presque, pour l’édition 2023 du CES de Las Vegas

29/12/2022 Yannick SOURISSEAU

Pour les entreprises de la Tech, le Consumer Electronics Show (CES) est un rendez-vous incontournable. Pour chacune c’est l’occasion découvrir ou montrer les dernières innovations technologiques qui seront commercialisées dans les mois à venir. Après deux années perturbées par le Covid-19, comme tous les grands événements, l’édition 2023 aura lieu du 5 au 8 janvier, à Las Vegas (Nevada). Que faut-il en attendre ?

Après deux années en demi-teinte à cause de la pandémie de Covid-19, dont une organisée en mode hybride (distanciel et présentiel), le Consumer Electronics Show, considéré par tous ceux qui guettent les tendances en matière d’innovation technologique, comme le plus grand rendez-vous de la planète, va-t-il retrouver le dynamisme qu’on lui connaissait avant la crise sanitaire ? C’est la question que se posent tous les observateurs. Ce retour à la normale est donc très attendu.



Si le Covid perturbe encore certains pays, notamment la Chine dont les ressortissants devront présenter une attestation de test négatif à leur arrivée sur le sol américain, n’en doutons pas le CES de Las Vegas, agitera, une fois de plus, l’écosystème technologique. N’oublions pas que cet événement auquel participent les grandes entreprises, comme les jeunes pousses, a servi à mettre en lumière le magnétoscope, les ordinateurs personnels, le DVD, le format Blue-Ray, les drones, les TV Oled ou encore la réalité virtuelle.



Aujourd’hui, si les grands groupes internationaux de la technologie grand public et professionnelle, tels Apple, Microsoft, Meta (Facebook), Google … n’attendent plus ce rendez-vous planétaire pour présenter leurs dernières innovations, préférant organiser leur propres événements, elles seront encore présentes, ne serait-ce que pour se montrer et influencer l’écosystème.



Ce sont surtout les jeunes entreprises qui profitent de cette vitrine pour faire connaitre leur travail et attirer des investisseurs à la recherche de la perle rare, la pépite qui pourrait rapporter gros. Les « CES Innovation Awards », attribués par l’association organisatrice, qui récompensent les dernières tendances technologiques permettent de sortir certaines startups du lot et plus si affinité.



Certaines startups sont présentes sur les stands de grands groupes, collectivités territoriales, gouvernements… qui ont compris l’intérêt de mettre en valeur le dynamisme de leur entreprise ou de leur territoire.



200 startups française sous l’emblème French Tech