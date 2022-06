Reynald Werquin, directeur de Ville Intelligente orateur du TEDx d'Issy-les-Moulineaux

13/06/2022 Yannick SOURISSEAU

». Co-fondateur du web magazine de la Smart City, de l’écosystème numérique et la eSanté « Ville intelligente Mag « et consultant senior Territoire Intelligent, Reynald WERQUIN, sera l’un des orateurs inspirants du prochain TEDx d’Issy-les-Moulineaux. Il rappellera à l’auditoire que la Ville est un immense terrain de jeux à réinventer dans sa mobilité, son habitat hybride et durable, son économie, sa résilience et sa qualité de vie. Plus que jamais, il démontrera par les propos qu’intelligence et territoire, sont deux mots désormais indissociables.» est le fil rouge de l'édition 2022 du TEDx d’Issy-les-Moulineaux.Après deux années de pandémie et plusieurs mois de crise internationale, qui ont chamboulé nos usages, la grande question sera de comprendre dans quel monde nous redémarrons nos activités.Fidèle à la ligne éditoriale du TEDx d’Issy-les-Moulineaux depuis 2014, avec des thèmes toujours centrés autour de l’homme dans la ville, la sixième édition de cet événement intéressant à tous points de vue, aura lieu lundi 13 juin de 18h00 à 21h00 dans l'auditorium de la Tour Sequana, siège d'ACCOR à d’Issy-les-MoulineauxRegardez le live du TEDx 2022