Reynald Werquin rencontre Jérome Stefanello, au sujet de PARK & BREATHE By FLOWBIRD

26/11/2021

Breathe, traduisez par respirer, c’est la nouvelle offre que lance le groupe FLOWBIRD, en partenariat avec la société TERA, expert depuis plus de 20 ans de la qualité de l’air. Entretien réalisé lors du dernier salon des maires, porte de Versailles, à Paris.

Le milieu Urbain est le signe d’un nouveau type de pollution, sur la qualité de l’air, mais aussi du bruit.



Cette solution fournit aux décideurs et aux élus des informations sur la pollution et le bruit réellement subis par les citadins dans la ville, sans création d’infrastructure en produisant une cartographie précise, et en temps réel.



Le Kit Capteur est directement intégré dans les horodateurs déjà en place assurant ainsi un maillage fin du territoire.



Les polluants sont mesurés périodiquement à hauteur des oreilles des passants et des voies respiratoires, les données sont transmises aux serveurs pour un traitement en fonction des besoins et attentes des collectivités.



Ce partenariat vise l’amélioration de la solution de mesure de pollutions urbaines de Flowbird, Park&Breathe, en intégrant les capteurs NextPM de Groupe TERA pour la détection des particules fines. Il s’inscrit dans une stratégie d’amélioration de l'environnement urbain. La combinaison des expertises des deux partenaires offrira un axe pertinent de progrès et des outils concrets pour aider les décideurs publics à agir. Leader de la mobilité urbaine, Flowbird s’engage pour créer la ville de demain. Avec ses solutions de transport et de stationnement, Flowbird optimise les déplacements dans plus de 4 350 villes et dans 80 pays dont les mégalopoles de New York, Hong-Kong et, plus récemment, la Principauté de Monaco.



En constante coopération avec les collectivités, Flowbird, leader mondial de mobilité urbaine, défend depuis plus de 50 ans une autre vision de la ville intelligente en rendant la vie des usagers en ville plus simple et plus écologique. Flowbird propose des kits multi-capteurs dans les horodateurs, pour que les villes se donnent les moyens de mieux comprendre pour mieux agir avec des données fiables collectées à hauteur d’homme, en proposant des indicateurs pertinents au plus près des citoyens, par le biais d’outils efficaces de supervision et d’aide à la décision.



Grâce à ces réseaux de capteurs, les villes pourront mesurer localement et agir globalement afin d’offrir un cadre de vie plus agréable aux usagers.



« Nous sommes très satisfaits d’intégrer les capteurs du Groupe TERA réputés pour leur excellence technologique. Ce dispositif permettra également de récolter des données sur la qualité de l’air qui seront valorisées afin d’améliorer le cadre de vie des citadins », Jérôme Stefanello, Directeur des Services de mobilité du groupe Flowbird