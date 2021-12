Reynald Werquin se prépare pour le CES de Las Vegas

26/12/2021 Yannick SOURISSEAU

Le dernier variant du Covid, Omicron, aura-t-il raison du plus grand rendez-vous technologique de la planète ? Malgré les annulations en cascades de quelques grands noms de l’électronique, le prochain CES prévu à Las Vegas, du 5 au 8 janvier prochain, est maintenu. Co-organisateur de My Global Village, pour la partie Smart City, avec le Village Francophone, Ville Intelligente Mag sera présent au prochain CES. Nous partirons donc avec les entreprises françaises qui ont maintenu leur participation.

Dans un contexte Covid un peu tristounet, on vous prépare une soirée conviviale, sans grands discours soporifiques, mais avec des interventions de speakers charismatiques, avec du très très lourd », déclare Marc-Lionel Gatto, le patron du village francophone qui sera installé en présentiel, au cœur du plus grand rendez-vous technologique de la planète. « Ce séjour qui promet d’être renversant avec des places à gagner dans le mythique rollercoaster de de l’hôtel New York New York, mais aussi magique avec les deux surdoués de la lévitation et de la magie technologique Clement Kerstenne et Philippe Bougard, sera aussi 100% networking avec des temps forts par secteurs d’activité par pays et par technologie. Bref une grande bouffée de fun, d'humain et d'humour autour de nos valeurs francophones et à Vegas ça fait beaucoup de bien ! ».



Plus de 150 entreprises françaises ont déjà réservé leur place pour la désormais légendaire Soirée des Francophones du CES 2022 qui se tiendra le 5 janvier. Mais il reste encore des places, d’autant que « les annulations en cascades et notamment chinoises devraient donner une bonne place aux entreprises françaises. On va avoir plus de contacts que les années précédentes », affirme Reynald Werquin, représentant de notre magazine, co-organisateur de My Global Village au sein du village francophone, dans une vidéo enregistrée alors qu’il bouclait ses valises avant son départ pour Las Vegas.



Des sociétés francophones venues de Belgique, du Luxembourg, de Suisse, de Monaco, mais aussi d’Amérique du Sud et du Nord, sans oublier celles venues de France, très nombreuses, participeront à l’évènement interplanétaire de la tech. Plus près de notre siège, à Angers, « nous accueillons avec plaisir les structures des Pays de la Loire et notamment celles regroupées sous la bannière French Tech Nantes et French Tech le Mans », poursuit Reynald Werquin.