« Riposte Créative territoriale », une plateforme d'initiatives citoyennes née de la crise du Covid-19

16/04/2020 Yannick SOURISSEAU

Musiciens qui jouent collectivement en ligne, depuis leur domicile, livraison de légumes, entraide aux personnes isolées, ateliers de fabrication de masques, la période de confinement que nous traversons est propice à de nouvelles initiatives citoyennes. C’est pour tenter d’apprendre ensemble de cette crise sans précédent, qui remet en cause nombre d’actions territoriales qu’est née la plateforme « Riposte Créative Territoriale » initiée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

« La crise du Covid-19 place les collectivités locales et le service public face à des défis sans précédents »

La crise sanitaire que nous traversons depuis la mi-mars, a contraint les salles de spectacle et les ateliers publics à fermer leurs portes, les commerçants et marchés à baisser le rideau, les association caritatives à modifier leur mode de distribution. Le confinement qui interdit tout contact désormais jusqu’au 11 mai, remet en cause beaucoup d’événements et actions locales, tout en ouvrant, pour les plus optimistes, de nouvelles perspectives.Apporter, pendant cette période particulière de confinement total, soutien et entraide aux agents du service public territorial, aux collectivités locales et plus largement aux citoyens et tous les acteurs contributifs du bien commun sur les territoires, c’est ce qui a conduit le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale), structure de formation des agents territoriaux, et les acteurs de l’innovation publique territoriale, à lancer la plateforme « Riposte Créative Territoriale ».», questionne le CNFPT sur cette plateforme qui répertorie toutes les actions locales pouvant intéresser un large public, allant de l’alimentation, en passant par la culture, l’enseignement à distance, la santé, et la solidarité... Distribution de légumes en circuit court, découverte en ligne de musées, préparation de masques… les initiatives pour confinés ne manquent pas et qui sont répertoriées sous forme de fiches dont chacun peut s'inspirer.», poursuivent les auteurs de cette initiative. «».Autant de questions qui pourraient réinventer notre société, non seulement pendant cette période de crise, mais au-delà l’offre collective proposée par les acteurs publics. L'espace initié par le CNFPT, sur lequel chaque acteur peut s’inscrire et proposer des idées, des ressources, une initiative, est, pour ses concepteurs «».Une riche idée qui a séduit la ville de Grenoble (Isère) et les acteurs culturels locaux, lesquels proposent, depuis le 20 mars dernier, pour les « confinés » de Grenoble, mais aussi le monde entier, «», un festival «» puisqu’il a lieu sur la page Facebook de la ville . Chaque jours les équipes culturelles locales, les associations proposent des trésors de leur cinémathèque, du théâtre des concerts, du réveil musculaire et même des ateliers créatifs. De quoi satisfaire les grenoblois qui s’ennuient dans leur appartement.La programmation en ligne de Grenoble a été conçu à partir des ressources culturelles de la ville avec un travail en commun des responsables des lieux et tous les grenoblois peuvent en profiter. «», écrit Evelyne Lehalle, professionnelle de la culture et passionnée pour le développement culturel, en France et dans le monde dans un billet sur le site web Nouveau Tourisme Culturel de Nice, intéressée par cette initiative.Une idée collective qui a conquis le maire Écologiste de Grenoble, Éric Piole : «».» affirme le CNFPT. Pour la structure de formation des agents de la fonction publique, plusieurs questions se posaient. Ce sont celles qui les ont conduits à réagir. «», les réponses sont désormais sur la plateforme laquelle devrait, au-delà de cette période de crise sans précédent, permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives aux acteurs culturels et sociaux de la ville intelligente.