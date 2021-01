Road-Light, l’allié discret mais efficace de la sécurité routière

07/01/2021 Yannick SOURISSEAU

Spécialiste de la sécurité routière avec ses supports lumineux pour deux roues, la startup toulousaine Road-Light dévoile en avant-première du CES All-digital du 11 au 14 janvier prochain, « Clic-Light », une solution pour cycles et motocycles particulièrement innovante qui devrait contribuer à réduire le nombre d’accidents de la route, notamment en site urbain.

Aujourd’hui, force est de constater que les deux roues et notamment les vélos et trottinettes sont de plus en plus nombreux à circuler dans nos villes. Cette augmentation du nombre d’utilisateurs entraine un risque croissant des accidents de la route, mortels pour certains ou qui entrainent des blessures irréparables pour d’autres. En cause la signalisation de ces engins qui se frayent un chemin au beau milieu des autres véhicules, et notamment les automobiles, sans crier gare et sans que ces derniers puissent apprécier comme il se doit les manœuvres qu’ils effectuent. Surtout en période hivernale.



Road-Light, une jeune entreprise de la région de Toulouse qui s’était déjà illustré avec un système utilisé par les motocyclistes, souvent bien éclairés, mais qui veulent augmenter leur visibilité et en même temps leur niveau de sécurité, récidive à l’occasion du Consumer Electronics Show de Las Vegas qui se tiendra cette année, crise sanitaire oblige, en mode digital.



Spécialiste dans le domaine de la sécurité routière, la startup Toulousaine qui participe pour la 4e fois consécutive au plus grand rendez-vous technologique de la planète, avec le soutien de la Région Occitanie, présentera pour l’occasion, son nouveau « Clic-Light », un équipement de signalisation connecté, désormais adaptable à tout type de moyen de locomotion : moto, vélo, trottinette, monoroue, scooter… Relativement léger, mais surtout redoutable efficace, cet équipement de sécurité se porte sur le dos pour indiquer les signaux lumineux de position et de changement de direction afin d’apporter une visibilité maximale à l’utilisateur sur la route.



Une solution universelle pour tous les conducteurs de cycles et motocycles

Ce nouvel appareil de signalisation remplace les deux versions précédentes développées par Road-Light. « L’objectif est d’offrir une solution universelle, déjà plébiscitée par les conducteurs de cycles et motocycles », soulignent les concepteurs. Elle comprend un module lumineux, un harnais réglable de haute qualité et ajustable à toutes les tailles, une télécommander et son support de fixation au guidon, pour assurer le fonctionner du module lumineux visible sur le dos de l’utilisateur.



L’unité est rechargeable en USB C et une connectique livrée avec l’appareil permet de raccorder la télécommande au système de signalisation de l’engin, dès lors que celui-ci en est déjà équipé. L’objectif étant de synchroniser le Clic-Light avec les signaux lumineux existants. Point non négligeable, le module lumineux est équipé d’un système « Auto Reverse » qui permet de toujours indiquer la bonne direction quel que soit le sens dans lequel le dispositif lumineux est porté. Enfin, petite touche de modernité par rapport aux précédents modèles, les clignotants s’allument avec effet de « balayage progressif » pour accentuer la sécurité.



Le dispositif lumineux comprend les feux stop (en motocycle), les feux de position et de détresse, les clignotants droite-gauche et même un feu anti-brouillard à auteur du champ de vision de l’usager qui suit. La puissance des leds qui équipe ce dispositif de sécurité, indispensables pour tous les utilisateurs de 2 ou mono roues, peut également varier en fonction de la luminosité ambiante.



Selon le type d’engin utilisé, de la trottinette, au vélo, en passant par le Segway, le Mono-roue, le scooter et la moto, la télécommande dont chaque élément de sécurité est paramétrable, peut être tenue à la main ou fixée au guidon et relié au système d’éclairage et de sécurité de l’engin.



Ce dispositif qui augmente la sécurité des cycliste et autres utilisateurs de trottinettes, particulièrement vulnérables sur la route, assure, selon ses concepteurs une visibilité d’au moins 400 m. Ce qui en fait un allié de la sécurité routière.



Enfin, dernier avantage et non des moindre, le système qui est équipé de batterie ayant une autonomie d’environ dix jours, peut être utilisé sur tous les types de cycles. « Grâce à la portabilité de la télécommande et l’échange rapide et simple entre différents types de deux-roues, Clic- Light peut être utilisé avec n’importe quel moyen de locomotion à tout moment de la journée ou de la nuit, peu importe la météo », concluent les concepteurs.