SIIVim de Nevers : Les villes médianes peuvent aussi avoir de l'ambition

10/10/2020 Yannick SOURISSEAU

Comme le palais Ducal de la ville qui a du voir passer nombre de têtes couronnées, le SIIVim (Sommet International des Villes Médianes) organisé par la ville et l’agglo de Nevers pour la 3ème année consécutive ce 9 octobre, a acquis ses lettres de noblesses. Des décideurs, élus, gestionnaires, entrepreneurs, venus du monde entier, se sont pressés pour assister à ce rendez-vous que les plus éloignés pouvaient suivre grâce à deux plateaux TV installés au cœur de l’événement. Partenaire media de l'événement, la rédaction de Ville Intelligente était sur place pour capter l'ambiance, parfois très bruyante.

« Ça redonne de la fierté à des territoires qu’on n’attendait pas forcément dans le secteur de l’innovation »

Pour cette troisième édition, les organisateurs du SIIViM, événement franco-canadien, organisé à Nevers en région Bourgogne-Franche-Comté, ont transformé l’essai des deux précédentes années. Malgré la crise sanitaire qui a contraint les organisateurs, l’agglomération de Nevers, et son Maire-Président en tête, Denis Touriaut, à réduire la voilure, les décideurs qu’ils soient élus des agglos et villes de taille moyenne, gestionnaires, entreprises, acteurs de la ville intelligente et surtout de taille humaine, se sont pressées dans les allées du démonstrateur installé dans la maison des sports de Nevers.Élément intéressant et peu commun, issu directement du confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’événement était organisé en mode « Phygital », c’est-à-dire physique et digital, de nombreux intervenants, notamment sur les plateaux TV installés au cœur de l’événement ont pu échanger en visioconférence avec ceux qui avaient fait le déplacement. Ce qui permettait d’accroitre la couverture internationale de cet événement qui prouve, si besoin était, le dynamisme de ce petit territoire. De quoi enthousiasmer son maire-président qui a accueilli pendant cette journée menée tambour battant, des délégations venues du Québec, avec lequel l’événement est co-organisé, mais aussi d’Asie et d’Afrique.», déclare Denis Thuriot, le maire-Président de Nevers Agglo. «».Et sur place les initiatives ne manquent pas. Placé idéalement, entre l’Ile-de-France et la métropole lyonnaise, ce territoire a des atouts, en dehors de son patrimoine, ses paysages et sa proximité avec une grande région viticole, poursuit le Maire-Président. «». Et peut-être plus facilement que les grandes métropoles avec un argument de taille, le rapport au citoyen usager, dont les élus se sentent plus proches.Malgré la crise sanitaire, le SIIVim à démontré qu’il avait toute sa place. «», poursuit Denis Thuriot, visiblement satisfait d’avoir lancé ce grand rendez-vous. «». Bien sûr les exigences de la situation sanitaire ont quelque peu freiné les ardeurs de l’édile et de ses équipes. «».Même constat pour notre rédaction, partenaire et présente au grand complet, au cœur de ce sommet international, pour prendre la température auprès d’un certain nombre d’acteurs publics et entreprises que nous aurons l’occasion de vous présenter au fil des mois, au fur à mesure que notre support et sa web TV associée, en cours de mise en place, évolueront. Reynald Werquin, notre directeur de publication, assurait une grosse partie de l’animation du plateau TV 2, en compagnie de Marc-Lionel Gatto CEO & fondateur de MLG GROUP, Commissaire Général du VillageFrancophone, myGlobalVillage au CES de LasVegas. Les membres de l’antenne francilienne de Paris-Saclays, Tony Canadas et Franck Del Boccio étaient également présents. Une belle réussite donc, qui en amènera d’autres, et qui prouve que même les petites villes et territoires ruraux ont leur carte à jouer dans cette transition numérique et écologique et surtout «», comme le soulignait un des intervenants. Et l’expérience de Nevers démontre, si besoin était que les territoires médians ne seront pas en reste, en contribuant, à leur niveau, à l’effort national.