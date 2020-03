SMILE doit entrer dans le concret selon Laurent Prétrot, conseiller régional des Pays-de-la-Loire

09/03/2020 Yannick SOURISSEAU

Présent lors de la dernière « Connected Week » d’Angers, en novembre, Laurent Prétrot, en charge du numérique au sein de la Région des Pays-de-la-Loire et Vice-Président de la commission Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement supérieur et recherche, a répondu aux questions de Reynald Werquin, sur la démarche de la collectivité en matière de smart territoire et d’accompagnement des smart grids régionaux.





Pour cet élu en charge de l’économie numérique, l’intérêt pour la smart city est assez récent, puisque le Conseil région s’investit dans la notion de « smart territoire » et de « smart grid » depuis 2016 avec le lancement du cluster Ce cluster concerne surtout les réseaux intelligents et notamment la fourniture d’énergie », précise Laurent Prétrot. « C’est un sujet extrêmement fort pour notre région et celle de la région Bretagne. C’est un élément structurant pour l’ouest français et fer de lance au niveau européen ».



A ce jour, SMILE c’est 300 membres et 61 projets lancés pour 200 millions d’Euros de budget. « C’est au niveau national une vraie compétence et un savoir-faire dès lors qu’on parle de smart city et de smart territoire », poursuit l’élu régional. « C’est un axe fort de notre politique ».



Membre du groupe Les Républicains et apparentés, au sein du Conseil Régional des Pays-de-de-la-Loire, Laurent Prétrot qui a fait ses études supérieures à l'ESSCA d'Angers, est originaire du Sud-Ouest, région dont il a gardé une chaleureuse pointe d'accent. Installé à Avrillé, au nord d'Angers, ce proche de Marc Laffineur, l'actuel maire de cette ville de la métropole angevine, il est directeur pour la France d'une entreprise américaine d'équipements industriels. En charge du numérique au Conseil Régional il était donc opportun qu'il participe, pour apporter son éclairage, à la troisième Connected Week qui se tenait à Angers en novembre dernier. Nous avons profité de l'occasion pour l'interpeller sur le concept de smart city et la manière dont la collectivité dans laquelle il siège s'investit dans cette démarche.

Des réseaux électriques intelligents à grande échelle