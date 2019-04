Salon des Maires d’Ile-de-France : des élus attentifs aux décisions gouvernementales

24/04/2019

La 23e édition du Salon des Maires d’Iles de France a fermé ses portes le 18 avril dernier. Evénement unique ce salon permet aux élus et décideurs franciliens de rencontrer en un seul lieu l’ensemble des prestataires des collectivités territoriales. Mais dans le contexte de crise sociale qui agite les villes depuis plusieurs mois, les annonces du Chef de l’État, les décisions concernant l’avenir des collectivités territoriales et l’évolution des relations avec le pouvoir central, étaient sur toutes les lèvres des élus venus en nombre, comme chaque année.

« Je connais les responsabilités qui vous incombent, je connais l’importance de votre rôle et vos missions au plus proche des habitants ».

Organisé chaque année par l’ AMIF (association des Maires d’Ile-de-France) le Salon des Maires d’Ile-de-France permet, outre les rencontres et échanges avec les prestataires dont les collectivités peuvent avoir besoin pour poursuivre leur développement, d’échanger sur les difficultés que chacun rencontre au quotidien. Et cette année, dans le contexte social qui agite chaque fin de semaine les plus grandes villes de l’hexagone, nul doute qu’il y avait matière à discuter.Malgré des difficultés économiques et sociales qu’ils rencontrent et la vive émotion qu’a suscité l’incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris, survenu le 15 avril, la veille de l’ouverture, les visiteurs, étaient tout de même au rendez-vous. Une fois de plus ce salon qui permet aux élus et gestionnaires de rencontrer l’ensemble des acteurs qui comptent sur le territoire francilien, a visiblement atteint ses objectifs. Pendant trois jours, élus, partenaires institutionnels et économiques d’Ile-de-France ont pu partager les bonnes pratiques et réfléchir à des solutions innovantes pour les collectivités locales.», rappelle Stéphane Beaudet, Président de l’AMIF à l’heure du bilan de cette 23e édition. «». Bilan satisfaisant pour le Président de l’AMIF puisque «Une fois de plus il fut question au travers des nombreux stands des partenaires habituels de l’événement, mais aussi des débats et tables rondes organisés pendant des trois jours intenses, des nouvelles mobilités, des routes du futur, de la transition énergétique, de l’aménagement des places du Grand Paris, de l’égalité femmes/hommes, de la gestion des données dans les collectivités, de la préparation d’un bilan de mandat et les clefs de la réussite d’un appel d’offres…. L’objectif de cet évènement ayant pour finalité d’aider les maires dans leurs missions quotidiennes.Le Salon des Maires d’Ile-de-France est aussi un moment privilégié pour mettre à l’honneur les élus et leurs équipes et notamment tous ceux qui s’engagent concrètement en faveur de l’accessibilité, de la solidarité et l’environnement à travers les remises des prix Villes et Villages Fleuris, du Grand Prix de la presse municipale, des Sésames de l’Accessibilité Positive, des Trophées des Conseils Municipaux Enfants et Jeunes, du « Label Commune Donneur ».En plus des représentants de la Région et des départements du Grand Paris, le salon a accueilli plusieurs ministres et politiques concernés par le développement et l’activité de la capitale et des territoires périphériques. Parmi les personnalités, celle qui était la plus attendue était Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires. «», a confirmé Stéphane Beaudet.», a déclaré la Ministre. «». Il n’en fallait pas plus pour les élus présents, lesquels attendent beaucoup des résultats de ce Grand Débat et des décisions qui seront prises. Car en cas de rejet ils seront bien sûr aux premières loges pour régler les éventuels conflits locaux, sachant que le lien avec le pouvoir en place fait partie de leurs principales préoccupations.La 24e édition du Salon des Maires d’Ile-de-France aura lieu à la mi-juin 2020.