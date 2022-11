Salon des Maires : les annonces du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

23/11/2022 Yannick SOURISSEAU

A peine ouvert, le salon des Maires et des Collectivités Locales, organisé du 22 au 24 novembre au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, a accueilli le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe BÉCHU. Ce dernier est venu pour rencontrer les élus, acteurs de terrains, et leur faire plusieurs annonces.

« Ce Fonds vert sera un dispositif adapté précisément aux besoins des territoires »

Il n’y a pas si longtemps, avant d’être ministre du Gouvernement BORNE, Christophe BÉCHU, était maire d’Angers (49). Il connait donc bien les problèmes que rencontrent les élus locaux pour gérer leur collectivité et anticiper l’aménagement du territoire. C’est donc presqu’en confrère qu’il a arpenté les allées du Salon des Maires, pour discuter avec les élus locaux et leur proposer des actions leur permettant de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique.Pour le ministre, le Salon des Maires et des Collectivités Locales est le lieu idéal pour lancer une dynamique de sensibilisation des élus locaux à la transition écologique. Depuis qu’il est nommé ministre, l’ex-maire d’Angers, considère «. »Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lance ainsi une démarche afin de sensibiliser au moins 30 000 maires aux enjeux de transition écologique, en s’appuyant sur les ressources de son ministère, notamment l’Ademe, Météo France, les Agences de l’eau, l’Office National de la Forêt, l’Office National de la Biodiversité…. Pour ce dernier, il s’agit, en partant des territoires, de montrer les conséquences concrètes du dérèglement climatique et les leviers d’actions qui existent pour l’atténuer.L’objectif est que tous les départements aient tenu une première journée de formation aux conséquences du dérèglement climatique, dans les préfectures, d’ici la fin du premier semestre 2023. Ces ateliers destinés principalement aux élus territoriaux débuteront dès le mois de janvier.Pour Christophe BÉCHU il s’agit de «» Cette rencontre avec les élus locaux était aussi l’occasion d’aborder le Fonds Vert, annoncé par la Première ministre au cours de l’été, pour aider les collectivités dans leur démarche de transition écologique. Ce Fonds Vert inscrit dans le projet de finances 2023, initialement doté de 2 milliards d’Euros, sera doté, selon le ministre de 1,2 milliards d’Euros supplémentaires sur 5 ans. Cette enveloppe supplémentaire sera constituée d’un milliard d’euros de prêts de la Banque des Territoires et 20 millions de crédits d’ingénierie pour permettre aux collectivités de bénéficier d’un accompagnement technique.Pour Éric LOMBARD, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, «Rappelons que ce fonds a pour objectif de financer les projets portés par les collectivités dans les domaines de la rénovation énergétique des bâtiments publics, la réduction de la consommation de l’éclairage public, la prévention des inondations et des feux de forêt, le recul du trait de côte, la renaturation des villes et le recyclage des friches.Afin d’accompagner chaque territoire dans une transition écologique adaptée, Le ministre a profité de l’occasion pour annoncer le lancement de : «», une plateforme à la disposition des élus territoriaux qui devrait permettre de recueillir et partager les solutions développées par les maires et leurs services. Ces propositions peuvent être d’ordre technique ou de service. Les exemples ne manquent pas, en matière d’isolation, d’utilisation de matériaux biosourcés, d’ateliers intergénérationnels, de propositions citoyennes… A ce jour, du nord au sud et de l’est à l’ouest, mais aussi dans les départements d’outre-mer, plus d’une centaine de solutions couvrant une grande variété de de politiques publiques, sont répertoriés, selon le ministre.