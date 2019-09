Santé : nous avons testé la télémédecine.

Que faire le samedi soir quand son enfant est malade et que l’on cherche désespérément un médecin généraliste pour l’ausculter ? l'emmener vers le service d'urgence du service hospitalier le plus proche au risque d'augmenter le nombre de patients qui n’ont pas vraiment leur place dans ce service ou se tourner vers la télémédecine. Confronté à cette difficulté, c'est le choix qu'a fait notre correspondant parisien Tony Canadas. Et ça fonctionne …

« Une réponse aux difficultés d’accès aux soins en France tout en permettant d'améliorer la prévention ».

», explique Tony Canadas. «».Et de la part de ce citoyen, établi dans la ville de Palaiseau (Essonne) et convaincu de l’utilité des outils numériques dans la vie de tous les jours, cette démarche était une occasion unique de démontrer qu’on pouvait tout à fait résoudre des petits problèmes de santé sans avoir recours à des services hospitaliers, souvent débordés. Un vrai acte de citoyenneté qui mérite d’être encouragé.Pour résoudre son problème de santé, Tony a utilisé l’application LIVI, une plateforme de télémédecine parmi d’autres qui lui a permis d’être en contact, via une vidéo sécurisée depuis son smartphone, avec un praticien inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins et exerçant en France.Plutôt satisfait du résultat, - c’était pour lui une première -, ce jeune père de famille, explique sa démarche sur la plateforme SmartRezo » explique le père de famille, lequel rappelle au passage que depuis le 15 septembre 2018 il est possible de consulter un médecin sans se déplacer. «».Cet acte médical, réalisé par vidéo interposée, entre un smartphone et l’écran du praticien, répond aux mêmes critères de qualité et aux mêmes exigences qu’une consultation physique. Le médecin peut poser les questions permettant d’établir un diagnostic en demandant à son interlocuteur d’exécuter les gestes ou montrer les images des zones affectées avec la caméra du smartphone. Il s’agit pour le coup d’opérations passant par la prise de température que chacun peut réaliser à son domicile et l’observations demandées par un médecin habitué à gérer à distance ce genre de situation. Dans les zones désertées par les médecins généralistes et éloignées des centres hospitaliers, des cabines équipées d’appareils de prise de tension et d’auscultation plus perfectionnées ont même été installées pour facilité la télémédecine et combler un vide en matière de santé.», poursuit Tony. Car le fait de consulter à distance, n’exclut pas le recours aux urgences quand le cas se présente. Le médecin distant pourra poser le premier diagnostic et mieux orienter le patient vers l’hôpital et le service le plus adapté. Dans tous les cas, ce premier diagnostic, assez rapide, permet de rassurer le patient et lui permettre dans bien des cas de consulter son généraliste habituel ou d’accéder au service hospitalier le lendemain avec en poche un premier diagnostic.», souligne Tony Canadas.Et d’ajouter : «».Cette intervention démontre si, besoin était que la télémédecine est désormais au cœur de la santé et fait partie des nouveau usages, de la SmartCity. Comme le confirme notre collaborateur : «». Nous en sommes convaincus.