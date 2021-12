Self-Service Repair d’Apple : la réparation accessible à tous ?

01/12/2021 Yannick SOURISSEAU

Coût de réparation exorbitant, logiciels verrouillés, accès aux seuls réparateurs agréés, le moins que l’on puisse dire c’est que le géant américain ne favorise pas l’accès à ses appareils. En lançant « Self-Service Repair » Apple veut ouvrir l’accès de plusieurs de ses appareils au grand public. Alors « green washing » ou vraie bonne nouvelle s’interroge SPAREKA, une entreprise qui accompagne depuis près de 10 ans les consommateurs dans la réparation de leurs appareils grâce à des tutos vidéo, des outils de diagnostic et la vente de pièces détachées.

Un an après la mise en application de l’indice de réparabilité par SPAREKA en France et quelques mois après la prise de position de Steve Wozniak (l’un des deux co-fondateurs d’Apple) pour le Droit à la Réparation, la firme de Cupertino (Californie) a annoncé le 1è novembre dernier, vouloir permettre la réparation et l’autoréparation de certains de ses produits, notamment l’iPhone 12 ou iPhone 13, les deux derniers smartphones de la marque. Comment ? En donnant accès à des « kits de réparation » grand public, pour les manipulations les plus courantes : remplacement de la batterie, de l’écran et de l’appareil photo.Pour SPAREKA, entreprise qui milite contre l’obsolescence programmée et la gestion des déchets technologiques, en accompagnant les consommateurs dans leurs réparations, «A ce jour, la marque à la pomme est fermement opposée à ce que ses appareils puissent être réparés par le commun des mortels. L’accès aux outils, pièces détachées et documents techniques de la marque étant réservé aux seuls réparateurs agréés.», poursuit SPAREKA. «». Et pour les dissuader la phrase «» est toujours inscrite dans chaque manuel Apple. Cela n’empêche pas les petits réparateurs d’intervenir, un certain nombre de pièces étant disponibles sur des marchés parallèles, notamment chinois. N’oublions pas que l’iPhone est fabriqué en Chine.», souligne SPAREKA. «».