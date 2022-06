Smart Cities : faire de la vision une réalité grâce aux smart data

07/06/2022 Vincent FAGES-GOUYOU

Ces vingt dernières années, les progrès technologiques ont entrainé des changements majeurs, que ce soit dans la vie privée ou dans le travail quotidien. Les smartphones et les ordinateurs sont devenus indispensables et permettent aux personnes et aux services d’être connectés en permanence. En revanche, le développement des villes à l’aide des nouvelles technologies n’en est encore qu’à ses débuts. Les Smart Cities doivent faciliter la vie des citoyens tout en contribuant à un mode de vie durable. Une tribune d'experts proposée par Vincent FAGES-GOUYOU, Director of Product Management EMEA chez Denodo

Avec le Smart City Index, l’Institute for Management Development (IMD) et l’Université de technologie et de design de Singapour (SUTD) dressent depuis 2017 un classement de 118 villes du monde entier en fonction de la perception qu’ont les citoyens de la façon dont la technologie peut améliorer leur vie, en plus des données économiques et sociales extraites de l’indice de développement humain des Nations unies.



En 2021, trois villes françaises apparaissent dans le Top 50, dont Lille, Bordeaux étant la mieux classée (32ᵉ), mais Paris ne se distinguant qu’en 61ᵉ position. La transformation d’une ville en une Smart City concerne de nombreux domaines de la vie et constitue donc un projet très vaste. Les responsables qui souhaitent mener à bien cette transformation ont besoin d’un concept global intégré dans lequel les technologies intelligentes innovantes sont utilisées à bon escient et apportent une valeur ajoutée significative.



Des villes plus vivables et plus durables

Un rapport de Capgemini dévoile que le souhait des citadins à travers le monde de vivre dans une Smart City s’est amplifié : 58 % des citoyens veulent vivre dans des villes intelligentes, car ils pensent que la ville sera plus durable, et 57 % pensent que la qualité des services urbains y sera meilleure. Il existe déjà quelques projets et idées passionnants dans le monde entier, mais aussi en France.



En 2019, par exemple, la métropole de Dijon a lancé son premier chantier innovant permettant la gestion centralisée de l’espace public et de l’ensemble des équipements urbains connectés des 24 communes composant le territoire : feux de circulation, éclairage, vidéo-protection, services de voirie…



Le tout piloté depuis un seul poste de commandement. À Trondheim, en Norvège, la Powerhouse Brattørkaia est un bâtiment qui stocke l’énergie solaire pour ses propres besoins quotidiens et alimente même les moyens de transport (bus électriques, voitures et bateaux) via un micro-réseau local. Singapour est également un exemple de mise en œuvre réussie d’initiatives de smart cities : les habitants peuvent ainsi prolonger la phase verte aux feux de signalisation grâce à une carte d’identité numérique – une facilité pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, par exemple. La ville mise par ailleurs sur les bâtiments verts, afin que les plantes servent en quelque sorte de climatiseur naturel.



Mais d’autres concepts sont aussi envisageables. Par exemple, des lampadaires qui, grâce à des capteurs intégrés, éclairent plus fort lorsque quelqu’un s’approche et disposent de boutons d’appel d’urgence intégrés, ou encore des poubelles qui transmettent leur niveau de remplissage, de sorte que les éboueurs ne passent que lorsque cela est véritablement nécessaire. Dans le domaine de la mobilité, on imagine des systèmes de parking intelligents qui guident les automobilistes vers les places de parking libres, ou des applications qui relient les transports publics et les offres de covoiturage en temps réel afin d’optimiser la fluidité du trafic.



La Smart Data comme base des Smart Cities