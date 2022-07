Somfy et Daikin : vers une maison connectée qui optimise la performance énergétique

11/07/2022 Yannick SOURISSEAU

Le français Somfy, leader international des automatisations des ouvrants et de la sécurité de la maison et du bâtiment, et le japonais Daikin, acteur majeur du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation et de la réfrigération, viennent d’annoncer un partenariat pour démocratiser la maison connectée en France. Désormais les gestionnaires de bâtiment pourront piloter leurs pompes à chaleur avec les solutions domitiques Somfy.

Dans un contexte où l’augmentation des vagues de chaleur nous rappelle l’urgence d’optimiser la performance énergétique, la gestion du chauffage et de la climatisation joue un rôle clé dans le confort thermique du logement.



Connue pour ses automatismes en matière de contrôle des volets, portails de garage et d’entrée, et les solutions domotiques qui permettent de le gérer au quotidien, sur place et à distance, la société Somfy, dont le siège est situé à Cluses en Haute-Savoie, vient de nouer un partenariat avec le géant du chauffage et de la climatisation réversibles, le japonais Daikin (Osaka). Pour ces deux leaders sur le marché international, il s’agit de mettre la maison connectée, dont Somfy s’est fait une spécialité avec ses solutions domotiques prêtes à l’emploi, au service de la performance énergétique



Grace à ce partenariat, Somfy et Daikin vont permettre aux d’utilisateurs d’accéder à des solutions domotiques permettant de simplifier la gestion du quotidien en matière de connectivité, tout en améliorant la performance énergétique de leur logement.



« Somfy a fait de l’ouverture et de l’interopérabilité, un pilier de sa stratégie avec le lancement du programme « So Open » en 2018 », précise Angélique LONGERAY, Directrice Générale Somfy France. « Notre solution TaHoma® (capteurs, boitiers de commandes, centrale domotique – NDLR) est compatible avec près de 300 types de produits de la maison, et nous sommes fiers d’élargir aujourd’hui cet écosystème avec Daikin ».



Grâce à ce partenariat, « nous souhaitons proposer aux utilisateurs une expérience simplifiée et unifiée du logement connecté, mais également leur permettre de gérer plus efficacement la performance énergétique », poursuit la Directrice Générale Somfy France.



Des solutions compatibles allant dans le sens des économies d’énergie.