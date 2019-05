Stade du Hameau à Pau : le WiFi Haut débit à toutes les places pour une expérience sportive enrichie.

29/05/2019

Pour les béarnais, le stade de la ville de Pau est l’un des temples du rugby français. Cet équipement sportif de haut niveau qui accueille des rencontres internationales de rugby, remis à neuf récemment, est désormais équipé d’un réseau WiFi haute performance qui devrait permettre aux supporters de vivre des expériences sportives encore plus fortes.

Ce stade s’équipe actuellement de 200 bornes WiFi qui permettront aux spectateurs de vivre une expérience enrichie », explique Reynald WERQUIN, expert Smart City pour la société américaine Chaque utilisateur pourra voir l’action en replay, en ralenti, à partir de son smartphone. Il pourra donc participer et être complètement intégré au jeu ». Cet équipement permettra également aux supporters présents dans le stade d’utiliser leur mobile pour payer l’accès, les consommations, l’achat de produits dérivés. « C’est un gage d’engagement du club local, vers ses supporters ».



Mais cet équipement ne peut se réaliser que grâce au réseau important distribution de données mis en place sur la métropole paloise, comme le rappelle le représentant de Ruckus Networks. « La ville de Pau dispose d’une importante capillarité en matière de réseau de fibre optique et quand on est sur un stade avec une forte concentration d’utilisateurs ont toujours limité en termes d’accès au réseau. Cette barrière est désormais franchie par les 200 bornes installées tout autour du stade. Chacun va pouvoir communiquer et notamment sur les réseaux sociaux, sans contrainte ».



C’est la Le stade peut contenir plus de 14 000 personnes et nous comptons 20 à 30 % de personnes connectées simultanément », explique Jérôme SOULIER, directeur technique chez 2iSR. « A ce jour on a installé 125 bornes WiFi. L’avantage ici c’est qu’on bénéficie, grâce à la ville de Pau d’une bonne infrastructure amont et d’une solide expérience de la collectivité. Nous pouvons bénéficier de liens à très haut débit qui répondent à l’ensemble des usages demandés ».

Un stade international, désormais connecté avec le monde

Construit en 1948, le stade du Hameau qui héberge désormais la Section Paloise Bearn Pyrénées (plus de 20 activités sportives dont le rugby professionnel à XV) était à l'origine, destiné à l'École nationale d'entraînement physique militaire. C’est seulement à partir de 1954 que les terrains ont pu être utilisés par la Ville et les associations sportives dans le cadre de conventions entre les deux parties. La Section Paloise de rugby à XV y joua pour la première fois en octobre 1990. Après plusieurs aménagements, notamment la construction de tribunes, le stade peut accueillir aujourd’hui 18.100 spectateurs. Le Hameau comme on l’appelle sur place était partagé entre le rugby et les footballeurs du Pau FC. Désormais ces derniers possèdent leur propre terrain.



Le stade du Hameau accueille aussi des rencontres internationales de rugby : l’équipe de France A y a joué contre l’Afrique du Sud en 1992. En 2012 et 2014, l’équipe de France féminine y a reçu l’Irlande en match du Tournoi des VI nations. Enfin En 2016, l’équipe de France des moins de 20 ans y a battu l’Angleterre dans un stade archi-comble. Plus récemment l’Agglomération Paloise, a co-organisé un match du Tournoi des 6 Nations de rugby des moins de 20 ans entre la France, championne du monde, et l’Ecosse. Désormais ces rencontres internationales pourront se dérouler dans des conditions encore meilleures, chaque spectateur pouvant ainsi vivre pleinement les rencontres et partager son enthousiasme avec ses amis sur l’ensemble de la planète.