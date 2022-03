Suivez en direct les tables rondes de l’Inkub, à Nevers, ce mercredi 9 mars

09/03/2022 Yannick SOURISSEAU

Aujourd’hui, à partir de 13h30, des experts, élus, décideurs et représentants de L’Europe, interviendront dans le cadre des tables rondes organisées par la ville de Nevers et son agglomération, dans le tiers-lieu l’Inkub. Ces tables rondes permettront à chacun, sur place ou à distance, d’appréhender les problèmes de sécurité, de la souveraineté du numérique, des aides à l’innovation proposées par l’Europe à destination des acteurs numériques, du Metaverse et des infrastructures numériques. Votre magazine, partenaire de l'événement, est sur place et anime plusieurs tables rondes.