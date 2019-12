The ARCH : prendre le large pour accélérer la transition écologique

21/12/2019 Yannick SOURISSEAU

Utiliser un paquebot à voile et des voiliers de compétition pour faire le tour de l’Europe écologique, c’est le projet une peu fou, mais chargé de sens, lancé par une association d’entreprises de l’Ouest, le « Club des 100 », dans le sillage de Damien Grimont, directeur de l’agence événementielle vannetaise : Profil Grand Large. Un projet dont l’objectif est de faire prendre conscience des enjeux dont doivent se saisir les pays, les entreprises et les citoyens pour réussir la transition écologique.

Damien Grimont, le directeur de Profil Grand Large n’en est pas à son premier coup d’essai. En 2017, il était l’organisateur de « The Bridge », une course transatlantique entre le Queen Mary II et les « Class Ultim », ces trimarans géants qui pulvérisent tous les records de la course au large. Outre le succès populaire des villes de départ et d’arrivée, Saint Nazaire et New-York, cette course dont l’objectif était d’établir un pont entre l’Europe et les USA, dans le cadre du centenaire de l’intervention américaine lors de la Grande Guerre, avait réuni 1200 dirigeants d’entreprise sur le même bateau, pendant une semaine. Un moment fort à l’origine de nombreux projets commerciaux et de rapprochements d’entreprises. Damien Grimont, récidive en lançant, avec « le club des 100 », The Arch, un projet tout aussi ambitieux qui associera non seulement les entreprises de l’ouest, mais aussi celles d’Europe, autour d’un thème commun : la protection de l’environnement.», explique Yves Gillet, président du Club des 100 et Président Chairman & CEO de Keran , un groupe d'ingénierie indépendant dont le siège est situé à Nantes (44), lors de son récent passage au tiers-lieu Angers French Tech . Keran propose une offre globale en urbanisme et paysage, ingénierie des infrastructures, environnement et infrastructure numérique, avec une ligne de conduite forte : «».», poursuit Yves Gillet en présentant le projet The Arch.Véritable « arche de Noë de la transition écologique », The Arch se positionne comme un temps fort pour tenter d’accélérer, à l’échelon européen, la transition écologique. «», poursuit Yves Gillet. «».