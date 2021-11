Tony Canadas reçoit Christian Buywid, chef d'entreprise Entra Smart Energies

07/11/2021 Tony CANADAS

Christian Buywid, aujourd'hui chef d'entreprise Entra Smart Energies, Associé du groupe SYLPA mais également Administrateur / Trésorier d’une Maison de l’emploi dans le 77.

Christian Buywid, un marathonien passionné qui a déjà réalisé plusieurs fois le marathon de Sénart (77), le marathon de Paris, celui de New York ou encore les 100 km de Millau, nous partage sa vision de la RSE et comment l'intégrer au sein de l'entreprise.Il nous a également partagé son expérience sur façon de dynamiser l'attractivité d'un territoire. Selon lui cela doit passer par la vison de l’entreprise et de la société.Il nous rappelle qu'une entreprise a besoin de collaborateurs formés grâce un travail réalisé en amont avec les écoles, des alternants ou encore de l'insertion.Il nous explique que si de nombreuses personnes ont eu un parcours classique, d'autres sont plus en difficultés, et c'est justement le rôle de l'entreprise que de permettre à toutes personnes de s'insérer professionnellement.Pour lui, il est important de pouvoir capter des collaborateurs qui aiment et qui restent dans l'entreprise: Son indicateur « Avoir l'œil qui brille » .Pour finir nous avons parlé de l'importance de l'innovation au sein d'un territoire.Christian termine notre entrevue en faisant le lien entre sa passion (le marathon) et l'entreprise: tous les deux la même philosophie, des objectifs, la difficulté au quotidien, appréhender les difficultés mais aussi une approche humaine et collective.Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'entreprise via : http://www.entra.fr/