Transdev développe une nouvelle offre de conseil en mobilité à la Réunion

15/04/2020 Yannick SOURISSEAU

Acteur majeur de la mobilité urbaine et extra-urbaine, le groupe international de transports Transdev, développe une assistance particulière en la matière aux départements d’Outre-mer et notamment sur l’Île de la Réunion, Mayotte et la Nouvelle Calédonie. Cette offre de conseil en transport est proposée avec la solution PTV Route Optimiser Cloud.

TRANSDEV Outre-Mer accompagne les territoires ultra-marins dans leurs politiques de mobilité », déclare l’opérateur international de transport. Croyant en la force de l'ancrage territorial et s'attachant à participer à leur développement économique, l’entreprise intervient en accompagnement des collectivités, en assistance auprès des sociétés d'économie mixte et des entreprises locales pour améliorer les transports locaux.



C’est dans ce cadre que l’opérateur a développé un partenariat avec des entreprises locales intervenant sur les réseaux de transport urbain, interurbain et scolaire à La Réunion, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. « Un partenariat établi avec 10 sociétés partenaires, employant plus de 1000 salariés, pour 50 millions de voyageurs empruntant plus de 500 bus, cars et taxis affectés aux lignes régulières, le tout générant 200 M€/an de périmètre d'activité des entreprises partenaires », selon l’opérateur.



Mais Transdev Outre-Mer intervient aussi en assistance technique auprès des collectivités et de ses partenaires dans de nombreux domaines : ressources humaines, finances, méthodes et exploitation, marketing et communication...



Pour améliorer le service rendu à ses partenaires, l'entreprise souhaite développer, en qualité de conseil, une nouvelle prestation d'assistance à l'optimisation automatique de tournées (notamment dans le cadre de l'amélioration des services de transport scolaire). Pour cela l’opérateur était à la recherche solution fiable, efficace et surtout innovante. Elle s’est tournée vers le logiciel



Outil d'une grande souplesse fonctionnelle, Basé sur une cartographie professionnelle PTV Route Optimiser Cloud permet de planifier et optimiser les tournées, tout en prenant les éventuelles restrictions avec pour résultante de calculer plus précisément les coûts de transports en gardant la main sur la dépense. L'avantage indéniable de cette solution est la possibilité de comparer différents scénarios de planification et de retenir celui qui est le plus approprié en termes de temps et de coût.

Un outil d’optimisation très utilisé pour gérer les flux de transports pendant la crise sanitaire

Pour l’opérateur de transport, la solution réduit considérablement le temps de travail consacré à la planification, dont on peut aisément imaginer que ce n’est pas si simple. Surtout quand on a plusieurs centaines de cars, bus et autres moyens de transports collectifs à faire circuler chaque jour. Le logiciel permet de modéliser des tournées très rapidement, de les imprimer et de les affecter en mode automatique, semi-automatique ou manuel.

Une solution qui, de toute évidence permet de réduire le nombre de kilomètres parcourus et de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone. Personne ne s’en plaindra, bien au contraire.



Bénéficiant d'un haut niveau de paramétrage, le logiciel choisi par l’opérateur et utilisé par de nombreuses entreprises, prend en compte le gabarit des véhicules et intègre toutes les contraintes usagers (temps à bord du véhicules, facteur de détour, horaires, choix du véhicule adapté...) et métiers (temps de travail, repos, km parcourus en charge/à vide, points d'arrêts et dépôts multiples, etc.).



Selon Transdev « l'outil est également en capacité d'optimiser les circuits de n'importe quelle flotte de véhicules dans le domaine du transport de personnes ».



Ce logiciel qui voit sont positionnement renforcé est actuellement très utilisé pour gérer les flux de transports pendant la crise sanitaire engendrée par la propagation du virus Convid-19. Nombre d’entreprises de l’agro-alimentaire et des transports l’ont adopté sur l’ensemble du territoire afin de pouvoir répondre à la demande des clients tout en respectant les règles liées à cette crise.