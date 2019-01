Transition énergétique : Birdz renforce son offre de service

Spécialiste du télérelevé des consommations d’eau avec près de 6 millions d’objets communicants installés dans le monde, Birdz, la division IoT de Veolia, vient de lancer une offre à destination des collectivités et gestionnaires de parcs immobiliers. Intitulée « Maîtrise de la consommation Énergétique des Bâtiments » cette offre va permettre aux gestionnaires de s’inscrire dans une démarche de transition énergétique, tout en améliorant le confort des occupants.

Maitriser la consommation énergétique des bâtiments dont elles sont la charge, est l’une des préoccupations majeures des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux, gestionnaires de parcs immobiliers. C’est d’ailleurs l’un des principes fondateurs de la Smart City, un domaine que connait particulièrement bien la multinationale française Veolia et Birdz l'une de ses divisions, mais aussi une étape dans la démarche de transition énergétique vers laquelle tendent désormais les collectivités.



L’ex Compagnie Générale des Eaux, devenue Veolia dans les années 2000, chef de file mondial des services aux collectivités dans la gestion du cycle de l’eau, de la gestion et la valorisation des déchets et la gestion de l’énergie, a bien compris l’intérêt de connecter les nombreux capteurs d’information, désormais présent sur le terrain. Après avoir lancé sa division des services numériques : Novo Veolia en 2009, racheté la même année Homerider Systems, une société basée à Draguignan (Var) et lancé l’année suivante, avec l’opérateur Orange, M2ocity, une autre entreprise spécialisée dans la télérelève de consommation d’eau et dans la conception de capteurs IoT, Veolia rassemble les différentes entité en une seule dénommée Birdz. Cette nouvelle structure qui rassemble 140 employés, peut ainsi se targuer d’avoir déployé 6 millions d’objets connectés dans le monde. Grace à cette nouvelle entité et sa présence, Veolia peut afficher ses ambitions en matière d’accompagnement des collectivités dans leur démarche de Smart City.



Si Veolia poursuit son activité de gestion du cycle de l’eau, des déchets et de l’énergie, Birdz prend en charge la télérelève des compteurs d’eau, de gaz, d’électricité, de suivi des températures ou encore de la mesure des niveaux des cuves de fuel domestique.

Maintenir la qualité de service auprès des occupants du bâtiment