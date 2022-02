Transports maritimes : une compagnie bretonne achemine le café colombien à la voile

11/02/2022 Yannick SOURISSEAU

S’il y a bien un secteur où l’on ne s’est jamais soucié de l’impact carbone, c’est bien celui de de l’industrie maritime. Les énormes bâtiments qui déversent les marchandises dans nos ports ont un appétit féroce en énergie fossile. Heureusement des initiatives plus respectueuses de l’environnement se mettent en place à l’exemple de la goélette « Avontuur » de la compagnie bretonne TOWT qui vient de livrer 22 tonnes de café Colombien sur les quais de Bassens à Bordeaux.

Ce n’est un secret pour personne : l’industrie maritime, qui achemine 90% du commerce mondial, est régulièrement épinglée pour les émissions polluantes du carburant qu’elle utilise pour ses mastodontes des mers. Selon l'organisation professionnelle Armateurs de France cette industrie représente 2,3% des émissions de CO2 et 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. « C'est plus que le transport aérien, pourtant bien plus critiqué », ajoute l'Institut supérieur d'économie maritime (Isemar).



En cause, le fioul lourd, énergie fossile à forte teneur en oxydes de soufre et d'azote mais aussi en particules fines, beaucoup moins raffinée que celle que nous mettons dans notre voiture, propulse 60.000 à 90.000 navires, dont les gigantesques pétroliers ou porte-conteneurs qui constituent la flotte commerciale mondiale. A cela s’ajoutent les énormes bateaux de croisière et les ferrys qui utilise le même carburant.



Comme toutes les industries à forte empreinte carbone, le transport maritime va devoir changer pour faire face au changement climatique, d’autant que « le transport maritime utilise le pire carburant au monde et c'est le dernier grand secteur à ne pas avoir été réglementé », déplore Faig Abbasov, de l'ONG bruxelloise Transport et Environnement (T&E), interrogé par l'AFP.



Devant ce constat des alternatives commencent à voir le jour avec notamment l’utilisation de biocarburants, de l’hydrogène, de l’électricité et des navires à voiles. Le gaz naturel liquéfié (GNL), semble être l’option privilégiée par plusieurs compagnies françaises et des pétroliers comme Shell. Mais cette solution nécessite des infrastructures d'approvisionnement, des capacités de stockage spécifiques à bord et un moteur adapté.



La voile pour offrir un avenir plus durable au transport maritime