Trop d’écrans pour les enfants et pas assez de sport, Coco vous aide

14/04/2022 Yannick SOURISSEAU

Tous les parents le savent : leurs jeunes enfants passent beaucoup trop de temps devant la télévision et les tablettes tactiles. L’écran à un pouvoir d’attraction tel qu’il semble difficile de les en priver. Pour réduire cet usage, non sans risques pour le développement de nos bambins, la startup Dynseo propose « Coco », une application qui permet aux enfants de faire une pause sportive et ludique lors d’une utilisation prolongée d’écrans.

Pour de nombreux parents, coller leurs enfants devant une télévision à regarder des dessins animés japonais, ou leur mettre dans les mains une tablette ou un smartphone, pour remplacer le hochet qu’ils utilisaient quelques années plutôt, c’est acheter la paix sociale dans le foyer. « Pendant qu’ils sont devant la télévision ou la tablette, ils ne font pas bêtises », avouent ceux qui sont plus préoccupés par leur problèmes personnels ou professionnels, que par l’éducation et la santé de leurs enfants. Pour autant il ne s’agit pas de les priver de ces outils technologiques qui peuvent favoriser aussi leur éveil, comme l'analyse Justine SAUQUET, co-fondatrice avec Dominique MONSAINGEON, sa mère, de DYNSEO, la société éditrice de l’application Coco.



« L’écran ne doit pas être diabolisé, car il reste un formidable outil de découverte et de jeu pour les enfants », explique Justine SAUQUET. « Il doit néanmoins être mieux utilisé pour ne pas nuire à la santé des petits. En tant qu’acteurs du secteur depuis 8 ans, nous avons une mission à mener pour apporter des solutions pour que l’écran reste un moment ludique et d’apprentissage ».



Les études infantiles le démontrent : les enfants passent beaucoup trop de temps le nez collé à un écran et ceci dès le plus jeune âge. Au point que des années plus tard ils deviennent addicts et passent leurs journées, allongés sur un canapé à regarder la télévision, sans vraiment la regarder, tout en jouant sur une tablette ou un smartphone. C’est le début d’une forme de sédentarité préjudiciable au bon fonctionnement de leur corps.



Et pourtant le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information) tire la sonnette d’alarme en préconisant de ne pas dépasser les 20 minutes d’écran par jour alors le constat s’élève plutôt autour des 4 heures quotidiennes. Voir même 7h pendant les périodes de confinement au foyer.



Le temps trop élevé passé devant les écrans est également souligné par les professionnels de l’éducation et de la santé qui pointent du doigt des retards moteurs et cognitifs, des troubles du langage et de l’attention, de l’hyper activité et même agressivité dans certains cas. Des conséquences auxquelles s’ajoute la sédentarité, un fléau qui entraine de l’obésité et des risques de maladie, notamment cardio-vasculaires.



Réduire l’utilisation des écrans par l’exercice ludique et physique