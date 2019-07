Un guide pour déployer un service Wifi territorial

25/07/2019

Lancé à l’initiative de plusieurs structures d’accompagnement des collectivités territoriales, un guide pratique va permettre à ces dernières de mieux appréhender la mise en place d’un service WiFi sur l’ensemble d’un territoire. Intitulé « Déployer un service de Wi Fi territorial », ce guide téléchargeable est composé de fiches pratiques à l’usage des collectivités.

Edité à l’initiative de la Fédération InfraNum , ex-FIRIP, structure créé en 2012 pour accompagner le Plan France Très Haut Débit, en collaboration avec le CGET (commissariat Général à l’Egalité des Territoires), la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), le guide «», est destiné aux collectivités territoriales, petites et grandes, mais aussi aux entreprises qui vont être consultées dans le cadre d’un projet de déploiement, pour les accompagner dans le développement de leur réseau local et des services divers qu’il peut apporter.Selon ses concepteurs, ce service «».Cet ouvrage qui a nécessité si mois de travail collaboratif est désormais disponible en version numériques sur les sites des différents partenaires. (Voir lien ci-après). Il sera distribué en version papier, à Aurillac, le 28 août prochain, dans la cadre de RuraliTIC – le Smart Village , l’événement dédié au développement du numérique en territoire rural. Une occasion unique pour les responsables publics de venir le retirer et surtout un moment idéal pour échanger avec les collectivités présentes.Ce guide relativement bien documenté est composé d’un dépliant de six pages dans lequel s’insèrent 12 fiches pratiques qui abordent les enjeux du déploiement, les conditions techniques, les modalités réglementaires et juridiques de mise en œuvre de ce type de projets. Ce guide est surtout basé sur des retours d’expérience en la matière et notamment pourquoi déployer ce type de réseau, comme ça marche, quels bénéfices chaque acteur et usager peuvent en attendre, les engagement à exiger des partenaires qui seront amenés à intervenir sur les sites concernés, les obligations respectives du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, les coûts des travaux et les financements possibles …, tout pour bien réussir son projet d’installation d’un réseau WiFi cohérent et fonctionnel. Ce qui n’est pas si facile que cela puisse paraître.Depuis la mise en place du programme européen WiFi4EU, de nombreuses collectivités, de petites comme de grande taille, se penchent sur l’opportunité de donner aux citoyens, acteurs économique et touristes, la possibilité de se connecter à Internet et ses services par l’intermédiaire d’un réseau WiFi Public sur leur territoires. De nombreux projets, plus ou moins réussis ont été engagés, sans base pratique pour des communes qui n’ont pas toujours la capacité technique d’appréhender la mise en place.», se félicitent ses concepteurs. Télécharger le guide (PDF)