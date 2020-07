Un outil pour analyser les impacts positifs d’une plateforme éco-citoyenne

20/07/2020 Yannick SOURISSEAU

Smiile, réseau social d’entraide et de proximité vient de sortir un outil de modélisation innovant qui permet de mesurer en temps réel les bénéfices du déploiement d’une plateforme collaborative de voisinage dans un quartier, une ville, ou encore un projet d’habitat. Une solution qui doit permettre de mieux comprendre les enjeux de l’installation de ce type de plateforme dans une ville éco-citoyenne.

« Pour une ville intelligente, résiliente et humaine »

C’est sans doute le premier réseau social français d’entraide et de proximité, créé en 2004 à Saint Malo (Ille-et-Vilaine). « Smiile » s’est fixé pour mission de faciliter le partage, le lien social et la mutualisation des ressources au quotidien. Grâce à lui, les habitants d’un même quartier ou d’une même ville peuvent organiser une fête entre voisins, rendre des services tels que la formation à l’informatique ou des cours particuliers, mutualiser des objets de jardinage ou de bricolage, ou échanger des services, bénévoles ou rémunérés, en toute confiance.Véritable connecteur de la ville intelligente et citoyenne telle que l’on peut l’imaginer, Smiile, dont les connexions se sont accélérées pendant le confinement, regroupe tous les acteurs de la vie locale sur une seule et même plateforme : habitants, collectivités, commerces de proximité, associations, et acteurs collaboratifs. En France, l’impact de l'initiative Smiile est déjà reconnu par de nombreux acteurs publics tels : BPI France, French Tech, FEST, Change Now, L’ANRU, MAIF, le groupe Bouygues, l’Ademe, Action Logement ...Les concepteurs de cette plateforme vont désormais plus loin en proposant aux acteurs sociaux et notamment aux élus locaux, bailleurs et gestionnaires de parcs immobilier un calculateur qui permet d’illustre les bénéfices qu’ils peuvent tirer d’un réseau social de proximité.L’outil de modélisation proposé par l’entreprise bretonne, développé en interne, tire ses informations des pratiques et usages réels de sa plateforme.», explique David Rouxel, fondateur de Smiile. «».Ce sont donc bien sur ces valeurs que l’entreprise compte bien agir et accompagner les collectivités, bailleurs et associations :: Smiile permet de retisser le lien social entre les voisins via son panel de services collaboratifs pour favoriser l’entraide et la solidarité entre les habitants ainsi qu’avec les acteurs locaux, et la mutualisation de biens, de services et de compétences à l’échelle du quartier. Grâce à cette plateforme collaborative les voisins connectés sont plus impliqués dans leur vie de quartier à hauteur de 25%.en mutualisaant des objets et des services gratuits ou payants entre voisins, une solution qui permet aussi bien de réaliser des économies que d’arrondir les fins de mois, tout en privilégiant des circuits courts et en évitant les dérives de l’hyper consommation.en favorisant l’économie de la fonctionnalité dans le quotidien de près de 500 000 utilisateurs, Smiile contribue déjà à limiter la production de gaz à effets de serre. À l’échelle individuelle, le potentiel de réduction est par exemple de 646 kg de CO2 par an. Selon les concepteurs de Smiile, «».Cette plateforme qui fait figure de pionnière sur le territoire, pour sa simplicité de mise en œuvre et ses résultats, œuvre désormais «», capable d’agir sur le comportement des habitants, notamment dans leur mode de consommation et d’approvisionnement.Son fonctionnement passe par des partenariats avec les acteurs de l’habitat et de villes, la plateforme Malouine, permettant de répondre facilement aux enjeux sociétaux qui se posent aujourd’hui. Acteurs publics et citoyen peuvent ainsi construire un écosystème positif, tout en apportant des solutions concrètes pour que chacun puisse agir à son échelle.Le calculateur d'impacts est disponible ici : https://fr.smiile.com/calculer-mon-impact-projet/