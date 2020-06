Un potager géant et solidaire s’installe à Nantes

19/06/2020 Yannick SOURISSEAU

Pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, le service des espaces verts de la ville de Nantes, le bien nommé SEVE, n’a pas laissé la bêche dans la remise. Profitant de la crise sanitaire, les employés municipaux ont ensemencé les jardins, les serres et espaces engazonnés inutilisés, pour produire plus de 25 tonnes de légumes. Sans doute le plus grand jardin urbain et solidaire de la planète. Un exemple à suivre.





« La crise a précipité de nombreux foyers dans la précarité : perte d’emploi, de salaire, détresse sociale et alimentaire… Les associations d’aide alimentaire, qui voient affluer de plus en plus de familles n’ayant plus les moyens de se nourrir et d’accéder à une alimentation saine et de qualité, tirent la sonnette d’alarme », explique Johanna Rolland, maire de Nantes, en présentant le projet baptisé « Paysages Nourriciers », dans le magazine de la métropole nantaise.



En tout ce sont plus de 2,5 hectares répartis sur 50 sites qui ont été nettoyés et bêchés pour recevoir et semis et plants potagers. Tout ce que la ville compte de serres, jardins potagers, zones des gazons inutiles sont passés entre les mains expertes des techniciens de la ville. « Peut-être bientôt des fraises cours Cambronne et des patates aux Douves du château, une touffe de persil devant le bahut et des haricots derrière la gare », commente Anna Marguerite Scheele sur



L’idée a été bien perçue par les agents territoriaux. « Plutôt que de créer un événement sur un seul site, comme souvent l’été, on s’est dit qu’on avait un rôle à jouer dans cette période pas simple », explique Romaric Perrocheau, responsable du SEVE, au journal



Avec toutes ces zones occupées par des plantes potagères, les services municipaux espèrent ramasser plus de 25 tonnes de légumes, lesquelles seront distribuées aux associations solidaires (Banque alimentaire, le Secours populaire, les Restos du cœur et les associations de quartier…) pour qu’elles puissent les redistribuer aux personnes en difficulté. Un moyen aussi de leur apprendre à consommer sain et local.



50 lieux de production répartis dans les 11 quartiers de la ville