Un site web orienté mobile pour Issy-les-Moulineaux

27/02/2019

Ville pionnière en matière d’information des habitants par l’intermédiaire d’un site web, la cité francilienne d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), vient de lancer la 5e génération de son site municipal. Ce nouveau point d’accès aux services administratifs et infos locales, aussi audacieux et innovant que les précédents, est résolument tourné vers la technologie et ses usages nouveaux et futurs, dont les téléphones intelligents.

Outil relationnel,il est le reflet de la Ville, celui qui traverse les frontières communales, celui qui définit en quelque sorte la première base de son attractivité – et réunit les informations nécessaires à la création d'un sentiment d'appartenance fort. Il se doit, finalement, de véhiculer l'image d'Issy l'Audacieuse », a déclaré le Maire d’Issy et ancien Ministre, André Santini en présentant la 5e génération du site



La première version de cet outil d’information des habitants et d’accès aux services administratifs a été lancée en 1996, ce qui fait de la ville d’Issy-les-Moulineaux, l’une des pionnières en la matière. Si les premières versions ont été conçues pour une utilisation sur un ordinateur fixe ou portable, la dernière en date est « mobile first » précise la municipalité. Dans sa logique d’innovation, la ville qui abrite les sièges français et européens de grandes entreprises de l’ecosystème numérique et de l’internet, se devait d’être audacieuse et d’oser proposer une version en phase avec les usages. En effet de plus en plus d’internautes consultent les informations sur leur mobile, en priorité, notamment lors de leurs déplacements dans les transports en commun. C’est d’autant plus vrai dans les grandes métropoles.



Conçu en collaboration avec chatbot », personnaliser l'accès avec la création de profils types, centraliser l'accès aux démarches administratives via un portail unique.



La municipalité francilienne rappelle qu’avec le numérique de nouvelles formes de relations sont apparues entre les citoyens et leurs élus municipaux. Le site web tient une place prépondérante, « il est même devenu le premier point de contact entre la Ville et ses citoyens, tant dans sa dimension servicielle, que participative, mais aussi dans son objectif de maintien de la plateforme d'échanges d'informations avec la mairie », précise la mairie.

Même s’il est conçu pour les smartphones, ce site est accessible à tous, sans condition de matériel.