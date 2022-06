Une peinture qui permet de rafraîchir les bâtiments

01/06/2022 Yannick SOURISSEAU

Les enjeux climatiques sont plus que jamais une priorité et représentent aujourd’hui notre plus grand défi, que l’on soit un particulier ou une entreprise. Le GIEC tire la sonnette d’alarme et des entreprises commencent à prendre conscience de l’urgence à prendre des mesures. C’est le cas de la start-up Enercool qui propose une peinture capable de rafraîchir les bâtiments et d'éviter d’avoir recours à la climatisation.

« Une belle promesse tant pour la planète que pour les occupants ! »

Une peinture capable de rafraîchir les bâtiments et de réduire la dépense énergétique, préserver notre confort et la planète ? Il fallait y penser. Surtout quand, comme le confirme le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le changement climatique va générer des périodes caniculaires de plus en plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Les températures en hausse que nous venons de connaître en ce mois de mai, sont là pour nous le rappeler.Et si ça se confirme au cours des prochains mois, particuliers, magasins et entreprises vont avoir recours à des systèmes de climatisation dont chacun sait qu’ils sont non seulement énergivores mais aussi émetteurs de GES (Gaz à effet de serre), lesquels réchauffent encore plus la planète. Sans compter que selon l’ADEME, la climatisation représentait 15,5 TWh de consommation d’énergie, soit l’équivalent de plus de deux réacteurs nucléaires…Un constat que fait Maxime CLAVAL, ingénieur thermicien de formation de 35 ans et fondateur en 2020, à Nantes (44) de la start-up ENERCOOL . Selon ce dernier, «». Sachant que les périodes de canicule, de plus en plus fréquentes, augmentent l’inconfort et renforce la consommation en énergie des bâtiments et l’impact sur le climat par le recours à la climatisation. Quant à la couleur foncée, c’est bien connu : elle absorbe la chaleur pour la redistribuer ensuite. C’est pour cette raison que les habitants des zones désertiques s’habillent de couleur foncée : pour se réchauffer la nuit, lorsque dans ces zones la température est très basse.La solution que sa jeune entreprise propose : appliquer une peinture blanche réflective sur les toitures de couleur noire. C’est selon lui, «». Une solution qui réhabilite de façon plus technique, le principe d’un enduit à la chaux utilisé par les maraîchers sur leurs serres pour réduire le rayonnement solaire et les UV, préjudiciables aux cultures estivales.Pour Maxime CLAVAL, il s’agiter éviter au maximum le recours à la climatisation, chère, polluante et énergivore. La peinture qu’il propose et qui porte le nom de son entreprise, permet de « rafraîchir les bâtiments sans réchauffer le climat ».