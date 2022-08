Une rentrée connectée pour 5 collèges du département de l’Allier

17/08/2022 Yannick SOURISSEAU

Si les vacances d’été ne sont pas encore terminées, la rentrée scolaire 2022 se profile déjà à l’horizon pour tous les enfants et adolescents français. Dans le département de l’Allier, 5 classes de 6ème vont bénéficier, à titre expérimental, d’un équipement high-tech qui devrait leur permettre de poursuivre un enseignement hybride, mélangeant présentiel et distanciel. Ce Plan Collège Connecté, initié par le Conseil départemental sera généralisé, dans tous les collèges, en 2024.

C’est le jeudi 1er septembre 2022 que les écoliers, collégiens et lycéens vont reprendre le chemin de leurs établissements scolaires respectifs. Ce sera le cas pour les 15 000 collégiens du département de L’Allier, répartis dans 38 collèges publics et 9 collèges privés, avec, pour certains d’entre-eux, une petite surprise à la clé.



Pour cette nouvelle rentrée, le Conseil départemental de l’Allier, qui gère les collèges, se mobilise pour la réussite scolaire des élèves et des enseignants en lançant le « Plan Collège Connecté » en attribuant une enveloppe de deux millions d’euros par an, dédiée à l’amélioration globale de l’offre numérique.



Dans le cadre de ce plan, le Département s’est fixé pour objectif d’augmenter la qualité des connexions internet en Haut Débit d’ici la fin de l’année et d’achever le déploiement des réseaux WIFI au sein des établissements. La collectivité territoriale va également mettre en place un « Cloud éducatif » départemental afin de donner la possibilité aux apprenants d’accéder à des outils pédagogiques même s'ils ne sont pas au sein de l'établissement.



Par ce dispositif innovant, les élus départementaux ambitionnent de rassembler les enseignants, l'administration, les collégiens, ainsi que leurs parents dans un même univers digital dédié à l’éducation. Ce cloud bénéficiera évidemment d'importantes garanties de sécurisation des données stockées. Parallèlement plus de la moitié des salles de cours vont être équipées de vidéoprojecteurs à courte focale, d’ici 2024, afin d’assurer des cours dans de bonnes conditions.

Un dispositif qui implique aussi les familles

Notre ambition, c’est que le numérique développe de nouvelles pratiques pédagogiques. Le Département s’affirme comme l’acteur essentiel de l’épanouissement et la réussite des jeunes dans leur parcours éducatif », affirme Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental de l’Allier.



Dans le cadre de plan, la collectivité territoriale va développer des classes hybrides qui permettront de mixer l'enseignement en présentiel, c'est-à-dire dans la classe, comme d'ordinaire, et en distanciel, que ce soit au domicile de l'élève ou dans une classe d'un autre établissement. L'objectif de ces classes hybrides est de rendre possible la mutualisation de cours entre deux collèges. Par exemple, assurer un cours de langue sur deux établissements. », affirme Claude RIBOULET, Président du Conseil départemental de l'Allier.

Pour compléter le dispositif, le Département va également équiper, avec une participation financière modeste des familles, les collégiens des établissements publics et privés d’ordinateurs portables type Chromebook, un appareil high-tech, à mi-chemin entre l’ordinateur et la tablette. Un équipement que les collégiens recevront dès leur entrée en 6ème et qu’ils garderont durant leur scolarité au collège. Au terme de celle-ci, ils pourront même le conserver.



3500 ordinateurs à écran détachable vont être achetés chaque année par la collectivité. Chaque famille contribuera à hauteur de 5 euros par mois pendant 4 ans, le reste étant financé par le Conseil départemental de l’Allier. Les enseignants seront également dotés des mêmes équipements afin d’harmoniser les usages et le parc informatique de l’ensemble des collèges.



L’expérimentation de ce Plan Collège Connecté va démarrer dès la rentrée de septembre 2022, dans les classes de 6ème de 5 collèges du département : Montluçon, Yzeure, Lapalisse, Saint-Pourçain et Cusset. Un bilan d’utilisation est prévu en février 2023. Ensuite « le dispositif sera déployé dans toutes les classes de 6ème, sur l’ensemble du département, avec une généralisation totale prévue pour 2024 », annonce le Département.