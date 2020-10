Urban Chronicles : un media collaboratif pour donner les clés de la ville de demain

20/10/2020 Yannick SOURISSEAU

Lancé et édité par Green Soluce, un cabinet conseil au service de l’immobilier et de la ville de demain, « Urban Chronicles » est un web magazine à lecture horizontale qui souhaite partager un contenu inspirant et innovant au service de la ville durable, inclusive et résiliente. Son objectif : éclairer et décoder les thématiques clés et connecter les acteurs engagés de la fabrique de la ville selon le principe d’un média citoyen, fondé sur l’esprit du journalisme de solutions. Un concept qui mérite qu’on s’y intéresse.

le parti pris « d’Urban Chronicles » est fort et unique ». Il s’agit d’un média « à impact positif », qui souhaite démêler le vrai du faux, et par les temps qui courent ce n’est pas si simple. Mais qui souhaite explorer avec la communauté « ce qui marche » pour délivrer des clés utiles pour agir. Normal quand on est cabinet de conseil pour l’immobilier. Nul doute que l’idée devrait intéresser tous ceux qui souhaitent une ville de demain, intelligente, puisque c’est le vocable que les gestionnaires utilisent désormais pour marquer leur territoire, dans laquelle le citoyen est fortement impliqué. Ce dernier utilisant le digital comme un simple outil qui lui permet d’avancer rapidement et plus surement.



Pour l’histoire, « Urban Chronicles » a été incubé entre septembre 2019 et Juin 2020 par Selon ses concepteurs, «». Il s’agit d’un média «», qui souhaite démêler le vrai du faux, et par les temps qui courent ce n’est pas si simple. Mais qui souhaite explorer avec la communauté «» pour délivrer des clés utiles pour agir. Normal quand on est cabinet de conseil pour l’immobilier. Nul doute que l’idée devrait intéresser tous ceux qui souhaitent une ville de demain, intelligente, puisque c’est le vocable que les gestionnaires utilisent désormais pour marquer leur territoire, dans laquelle le citoyen est fortement impliqué. Ce dernier utilisant le digital comme un simple outil qui lui permet d’avancer rapidement et plus surement.Pour l’histoire, « Urban Chronicles » a été incubé entre septembre 2019 et Juin 2020 par the Media House , un incubateur hébergé à l’ESSEC, l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales, la plus grande école de commerce française dont le campus principal est situé à Cergy (Val d’Oise), dans d’autres villes françaises et dans le monde. Ce projet est soutenu par le Ministère de la Culture qui identifie les projets de médias émergents à haut potentiel.

Urban Chronicles ambitionne d’apporter des réponses concrètes aux enjeux de la ville de demain.





Mais l’intensification des catastrophes naturelles et la crise sanitaire en cours, nous montrent, s’il fallait encore le démontrer, l’urgence à agir pour un virage vers plus de durabilité sur le plan environnemental, d’inclusion sur le plan sociétal et de résilience face aux chocs notamment climatiques. C’est dans ce contexte qu’Urban Chronicles compte bien s’insérer en donnant les clés à la communauté des acteurs engagés pour passer de la compréhension à l’action. Mais comment y parvenir ? En éclairant, décodant et en explorant les solutions pertinentes et en activant la collaboration entre tous les acteurs dans un esprit d’innovation et de dialogue en continu.



« Le récit de la ville de demain est une histoire de « solutions ». En révélant ce qui fonctionne et pourquoi, nous

significatif à impact positif ! La Ville de demain, durable, inclusive et résiliente est possible, nous voulons le montrer », déclare Ella Etienne-Denoy, CEO de



En imaginant Urban Chronicles, Green Soluce a ainsi souhaité aller au-delà de son rôle d’expert et de conseil en répondant à un réel besoin de contenus constructifs générant un débat utile et positif.

Selon les experts en la matière, les villes dont l’urbanisation et l’attractivité, notamment en termes d’emploi, accueilleront à l’horizon 2050 les 2/3 de la population mondiale. Des grandes métropoles et mégalopoles sont déjà engagées dans cette démarche, construisant à marche forcée pour accueillir cette population dans les meilleures conditions. Ou presque.Mais l’intensification des catastrophes naturelles et la crise sanitaire en cours, nous montrent, s’il fallait encore le démontrer, l’urgence à agir pour un virage vers plus de durabilité sur le plan environnemental, d’inclusion sur le plan sociétal et de résilience face aux chocs notamment climatiques. C’est dans ce contexte qu’Urban Chronicles compte bien s’insérer en donnant les clés à la communauté des acteurs engagés pour passer de la compréhension à l’action. Mais comment y parvenir ? En éclairant, décodant et en explorant les solutions pertinentes et en activant la collaboration entre tous les acteurs dans un esprit d’innovation et de dialogue en continu.», déclare Ella Etienne-Denoy, CEO de Green Soluce En imaginant Urban Chronicles, Green Soluce a ainsi souhaité aller au-delà de son rôle d’expert et de conseil en répondant à un réel besoin de contenus constructifs générant un débat utile et positif.

Des contenus engageant et collaboratifs

A qui s’adresse Urban Chronicles ? Aux décideurs et citoyens, acteurs publics ou privés de la fabrique de la ville et de l’immobilier, - ses concepteurs ne reniant pas leur situation de cabinet conseil -, en proposant du contenu digital alliant richesse thématique et variété des formats.



S’inscrivant dans une démarche collaborative, cette plateforme s’appuie sur un réseau français, européen et international d’«Urban Reporters » issus de la communauté étudiante, du monde professionnel, et plus largement de la société civile, et d’« Urban Researchers » issus du monde académique et de la recherche pour alimenter son flux hebdomadaire de contenus. Les contributions collaboratives sont validées et éditées par Green Soluce avant toute publication sur la plateforme. Des « Urban Citizens », utilisateurs de la plateforme pourront commenter les articles de fond, les interviews, les podcasts, les vidéos sur des sujets comme la biodiversité, la ville post carbone, les nouveaux usages, la RSE & la gouvernance, le digital & la proptech (transformation numérique de l’industrie immobilière) ou encore la mobilité…

En savoir plus sur Green Soluce

Cabinet de conseil au service de l’immobilier et de la ville de demain, Green Soluce est un accélérateur des transitions positives pour la ville durable, inclusive et résiliente. Il aide les acteurs privés et publics à naviguer la complexité de la transition environnementale et sociétale en osant imaginer, construire et mettre en œuvre des solutions audacieuses à impact fort et positif. « Green Soluce se différencie par sa philosophie unique - Dare, Do, Lead - (Oser, Faire et Mener) 3 verbes qui irriguent l’action de l’équipe Green Soluce au quotidien », selon ses dirigeants.