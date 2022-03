Urbanisme : l’habitat léger un concept qui permet de garantir un habitat accessible et écologique

28/03/2022 Yannick SOURISSEAU

« Permettre à toutes et à tous d’accéder à des habitats et des modes de vie durable et solidaires, pour des territoires plus vivants », c’est la mission de l’association « Hameaux légers », une structure créée par deux architectes navals intéressés par l’habitat démontable. Leur objectif : créé des éco-hameaux d’habitats légers permettant à des jeunes familles de se loger. Si plusieurs projets ont été lancés par l’association, ils passent par l’inscription du sujet de l’habitats léger dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

« Il existe différentes façons, qui peuvent être complémentaires, d’inscrire le sujet des habitats légers dans un plan local d’urbanisme – et plus précisément dans les différentes pièces qui le composent », précise Build Green. « Cette démarche, aussi bien administrative que politique, permet d’apporter un cadre plus clair pour les personnes désireuses d’implanter des habitats légers sur le territoire d’une collectivité, constitue aussi l’occasion d’encourager un urbanisme artificialisant moins les sols et de voir l’arrivée d’habitats légers comme une opportunité pour un territoire ». Le Code de l’urbanisme, dans son article L 101-2 , prévoit que l’un des objectifs des collectivités en matière d’urbanisme doit être «», rappelle le média participatif Build Green , dans un sujet consacré à l’intégration de l’habitat léger dans un plan local d’urbanisme . Un sujet très documenté sur le plan administratif qui servira aux collectivités qui souhaitent intégrer cette démarche qui permet aux familles à faibles ressources d’accéder à l’habitat individuel.Alternatif et écologique, l’habitat léger séduit de plus en plus. De nombreuses familles, jeunes ou moins jeune, ou des personnes seules, aspirent à une autre vie, loin de la vie urbaine mouvementée, une vie qui leur permet de se rapprocher de la nature, tout en la respectant mentionne Build Green en présentant le guide juridique pour l’habitat léger , un ouvrage réalisé en collaboration avec l’association Hameaux légers Mais comme le rappelle le média participatif, si l’habitat léger permet aux personnes à revenus modeste de pouvoir trouver un toit, alors que la rénovation ou la construction d’une maison en zone péri-urbaine est inaccessible en termes de prix, reste à savoir quel type choisir ? Une « tiny-house » : micro-maison sur roues, ou une yourte : tente avec une ossature démontable en bois recouvert de feutre, utilisée par les populations nomades d’Asie Centrale), deux modes d’habitats pas toujours compatible avec les plans locaux d’urbanisme (PLU). Sauf si celui-ci le permet ou si l’installation est provisoire, comme c’est le cas de l’installation d’une caravane ou d’un mobil-home.», précise Build Green. «».

Vers un habitat solidaire, accessible à tous et respectueux de l’environnement