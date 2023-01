Ville intelligente Mag vous adresse ses meilleurs voeux pour 2023

02/01/2023 Yannick SOURISSEAU

L’année 2022 s’achève avec une crise énergétique et économique et surtout des incertitudes concernant l’évolution du climat et la situation géopolitique de l’Europe. En 2023, il va falloir faire preuve de résilience et prendre les mesures qui s’imposent pour que la ville de demain soit toujours plus agréable à vivre.



Partenaires de grands évènements tels Innopolis Expo, le Siane, CES de Las Vegas ou encore le Smart City WORLD Congrès, Ville Intelligente Mag, souhaite vous apporter encore plus d’informations afin de vous aider à mettre en place votre propre plan d’action pour prendre en compte la transition climatique, énergétique et numérique



Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien, pour vous assurer une information constructive, objective, ouverte et accessible à tous.



Mais nous ne vous apprenons rien en vous disant que les charges augmentent. Les nôtres aussi…



Comme vous le savez certainement nous avons fait le choix de ne pas inonder notre magazine de publicités commerciales sans rapport avec l’information que nous publions. Notre support de presse, agréé par la Commission Paritaire des Publications et Agence de Presse (CPPAP), est accessible gratuitement. Mais comme nous devons payer son hébergement, nos déplacements et les journalistes qui préparent le contenu. Aussi, pour assurer la pérennité de ce support nous faisons appel à votre soutien financier, vos avis sur son fonctionnement et collaborations éditoriales.



Pour nous soutenir, nous vous proposons 2 formules complémentaires ou individuelles.

1 - Adhérez au Club de l’Arche structure éditrice de Ville Intelligente Mag



Votre abonnement vous permet de bénéficier de services à tarif privilégie tels que l’édition d’articles sponsorisés, de réalisation de supports audiovisuels, d’intervention dans des colloques et réunion.



Nos adhésions augment au 1er janvier 2023 pour absorber nos charges, lesquelles ont été maintenus au niveau le plus bas depuis la création de ce support de presse. Nous n’avons pas de locaux, pas de salariés mais des journalistes prestataires et des contributeurs volontaires et bénévoles pour la plupart. Malgré tout nous vous assurons une information de qualité.



Les tarifs de l’adhésion pour l’année 2023 :

Association / Auto-entreprise / startup : 150 euros.

Collectivité : 1200 euros.

Petites entreprises : 300 euros.

Entreprises intermédiaires : 500 euros.

Grandes entreprises : 2500 euros.

Pour adhérer, cliquez ICI Votre abonnement vous permet de bénéficier de services à tarif privilégie tels que l’édition d’articles sponsorisés, de réalisation de supports audiovisuels, d’intervention dans des colloques et réunion.Nos adhésions augment au 1janvier 2023 pour absorber nos charges, lesquelles ont été maintenus au niveau le plus bas depuis la création de ce support de presse. Nous n’avons pas de locaux, pas de salariés mais des journalistes prestataires et des contributeurs volontaires et bénévoles pour la plupart. Malgré tout nous vous assurons une information de qualité.Les tarifs de l’adhésion pour l’année 2023 :

2 - Vous souhaitez nous soutenir en faisant un don défiscalisable