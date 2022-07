Villes moyennes et durables : l’innovation numérique au service de la transition écologique

18/07/2022 Yannick SOURISSEAU

A l’occasion du 12e Congrès des villes de France, qui se tenait du 11 au 12 juillet dernier à Fontainebleau (Seine-et-Marne), Emmanuel FRANÇOIS, Président de la Smart Building Alliance, mais aussi du Fonds MAJ, est intervenu pour parler de ce qu’il connait le mieux : le bâtiment durable et la construction de nouvelles voies de transformation de la société.

« Il s’agit là d’une mutation que je n’ai pas peur de qualifier de civilisationnelle, aussi importante l’invention de la machine à vapeur et de l’électricité ».

« Ne laissons pas échapper nos données, il en va de notre souveraineté et de notre liberté ».

? », a commencé Emmanuel FRANÇOIS, Président de la Smart Building Alliance , mais aussi du Fonds MAJ , lors de son intervention au dernier Congrès des villes de France. Un congrès qui s’adressait en priorité aux villes moyennes, auquel participaient entre-autres : Christophe BÉCHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Caroline CAYEUX, Ministre déléguée des Collectivités territoriales. Il intervenait dans le cadre d’une table ronde sur l’innovation numérique et ce qu’elle peut apporter aux villes moyennes pour leurs permettre d’être durables.Selon Emmanuel FRANÇOIS, «(considérés comme non intelligents – NDLR),» ?Pour le Président de la SBA, il y a d’abord l’enjeu du réchauffement climatique avec l’urgence d’inverser cette tendance mortifère en réduisant massivement les émissions de C02. «», martèle Emmanuel FRANÇOIS.A cela s’ajoute une nouvelle composante : le niveau de la population mondiale. «».Cette évolution, passe par le bâtiment, la ville et l’usage que chacun est amené à en faire. «», poursuit Emmanuel FRANÇOIS. Et les exemples de manquent pas, que ce soit dans l’optimisation des espaces ou de la mobilité.», poursuit le président de la SBA. «».Rappelant les changements intervenus depuis 20 ans dans le monde du travail, l’éducation, la santé, le commerce, la culture, les loisirs, le président a tenu à souligner que les bâtiments n’ont pas évolué. «».Considérant qu’il s’agit d’un vaste chantier à entreprendre pour adapter les bâtiments aux nouveaux usages qui se dessinent, et notamment des lieux de services qui s’adaptent en fonction de besoin en termes de mobilité, de logistique, d’espaces partagés … le président de la SBA place le numérique au cœur d’une mutation qu’il faut engager sans tarder. Pour ce dernier il doit s’agir d’une digitalisation sobre, utilisant dans la mesure du possible une énergie décarbonée, en s’appuyant sur des systèmes ouverts, tout en répondant à des exigences en matière de cybersécurité.Pour Emmanuel FRANÇOIS «». Si d’aucuns s’accorde sur le fait que cette transition digitale a été menée sur des vieux modèles, souvent très verticaux et sans véritable approche globale, certainement s’interrogeant même sur son utilité et sur son bilan environnemental.», constate le président de la SBA. «».Pour Emmanuel FRANÇOIS, «».La crise énergétique que nous traversons et qui risque de s’amplifier cet hiver, nécessite d’avoir un accès aux données énergétiques d’un bâtiment en temps réel et de manière prédictive, quelles qu’en soient les parties prenantes afin de les agréger à une plus grande échelle et d’opérer un effacement énergétique intelligent et concerté. «», poursuit le président.Force est de constater que nous sommes loin de cette évolution, qui concerne la gestion des bâtiments et qui peut être étendu à d’autres systèmes de gestion (eau, déchets, recharge électrique…). «».Pour le président de la SBA, il faut repenser l’utilisation du numérique dans ce sens en partant de la base et des usages avec une approche transversale et globale et considérer la donnée comme un bien commun. «».Mais ces données sont le plus souvent stockées dans des datacenters situés pour la plupart à l’étranger. «», assure Emmanuel FRANÇOIS. «».Véritable coffre-fort des données locales, ce mini datacenter assurera à la collectivité et ses administrés une gouvernance maîtrisée de leurs données et de leur souveraineté. Il devra être le plus écologique possible et alimenté en énergie renouvelable. «», précise le président de la SBA.Et de conclure : «».