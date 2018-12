Vinci Energies va amplifier les performances énergétiques de Baie-Mahaut en Guadeloupe

21/12/2018

En France, la gestion intelligente des villes n’est pas réservée à la métropole. Les départements d’Outre-mer, souvent très ensoleillés, travaillent depuis des années sur l’amélioration de leurs performances énergétiques grâce à des solutions renouvelables. C’est notamment le cas de la ville de Baie-Mahault en Guadeloupe qui vient de contractualiser avec la société Vinci Énergies pour réduire sa consommation d’énergie.

Amplifier la performance énergétique et la production solaire d'électricité grâce à des solutions intelligentes, c’est le projet sur lequel va travailler Vinci Énergies, via les entreprises Xeria TP (Guadeloupe) et Citeos Ingénierie , pour le compte de la ville antillaise de Baie-Mahault. La branche énergie du groupe Vinci, acteur majeur de la transformation énergétique et digitale, vient de remporter le Contrat de Performance Énergétique (CPE) lancé par la collectivité.», commente Yannick Fournier, directeur VINCI Energies en Guadeloupe. «. »Ce marché dont le montant s’élève à 15 millions d’Euros pour une durée contractuelle de 8 ans comprend la reconstruction de l'ensemble du parc d'éclairage public, soit 8.000 luminaires 100 % LED supervisés à distance grâce à une application de gestion des équipements urbains propriétaire et l'installation de plus de 200 armoires électriques connectées.Pour permettre de réduire la facture d’électricité, le nouveau réseau d’éclairage public bénéficiera du système de pilotage et de supervision au point lumineux CityApp®. Ce système de pilotage centralisé développé par Citéos, l’entreprise lumières et équipement urbains de Vinci Energies, permet d'optimiser le fonctionnement grâce à des remontées d'information en temps réel. Il permet aussi de planifier au plus juste le niveau d’éclairage nécessaire et donc d’optimiser la fourniture d’électricité. La quantité de lumière est ajustée au besoin grâce à des détecteurs de présence installés sur les candélabres.La situation privilégiée de la Guadeloupe, qui présente des conditions climatiques particulièrement favorables avec environ 1 400 heures d’ensoleillement annuel, constitue un atout majeur pour la production solaire photovoltaïque.La Région Guadeloupe mène, depuis 2010, un politique allant dans le sens d’un fort développement des énergies renouvelables sur l’ile, et pas seulement solaire. A l’horizon 2023 la puissance photovoltaïque sans stockage est évaluée à plus 15 MW et plus de 52 MW avec stockage. Des appels à projets sont lancés dans ce sens pour utiliser toutes les surfaces, et notamment les toitures, permettant d’installer des panneaux photovoltaïques.De grosses ambitions qui vont permettre au titulaire du marché deBaie-Mahault de prendre en compte la supervision de la production de l’énergie solaire pour l’éclairage, mais aussi et surtout pour alimenter des bornes de recharge de véhicules électrique. Des abribus, autonomes en énergie, grâce au solaire, entre également dans ce marché.», poursuit le directeur de Vinci Energies.Mais la performance énergétique de la cité antillaise ne s’arrêtera pas à l’éclairage. Les équipements connectés installés offriront aux usagers de nouveaux services : chargeurs de mobiles et accès internet, optimisation des tournées de collecte des déchets grâce à des capteurs de remplissage sur les containers…Les habitants vont bénéficier de l’application citoyenne « MyBMAO », développée par Citéos, pour Baie-Mahault. Elle leur permettra de devenir de « véritables acteurs de la performance et de l'attractivité de leur ville » tout en profitant de l'information pratique, culturelle et touristique toute en un, avec notre le signalement de dysfonctionnements telles les pannes ou incivilités, les événements, l’actualités de la ville…