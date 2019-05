VivaTech 2019 : Trois jours dans le futur

21/05/2019

Pour ceux qui n’ont pas l’opportunité de se rendre au CES de Las Vegas, en janvier, Viva Technology organisé pour la quatrième année consécutive, du 16 au 18 mai dernier, constitue une excellente alternative. Pareil à l’année précédente, nous avons passé une journée sur place, bien remplie, preuve que ce salon de l’innovation technologique prend de l’ampleur.

Co-organisé par « Les Echos » et « Publicis » est désormais le rendez-vous annuel de la technologie qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte. Avec encore plus d’innovations présentées, des entreprises et personnalités internationales de premier plan, la quatrième édition de VivaTech, a selon ses organisateurs dépassé les objectifs qu’ils s’étaient fixés en matière de fréquentation. Pendant ces trois jours, deux réservés aux professionnels et un, le samedi, au grand public, ce grand rendez-vous a vu défiler 124 000 personnes dans ses allées, soit 24 % de plus que l’an dernier, avec 125 nationalités représentées, plus de 450 intervenants, dont certains prestigieux, qui se sont succédés sur les différentes scènes et 13 000 startups, dont une bonne partie étrangères. Un record qui atteste de la bonne santé de l’écosystème numérique français, européen et africain, ce continent étant encore mieux représenté cette année avec une multitude de petites entreprises toutes plus dynamiques les unes que les autres.



« Cette quatrième édition est celle de tous les records ! Le défi était de taille mais le pari de l’agrandissement a été relevé haut la main et constitue une étape décisive dans le développement de VivaTech », déclarait Maurice Lévy, Président du Conseil de Surveillance Publicis Groupe, lors de la clôture samedi soir. « En rassemblant toujours plus de startups, de grands speakers et de visiteurs du monde entier, VivaTech s’impose définitivement comme le rendez-vous incontournable en Europe de la tech mondiale. L’énergie et l'enthousiasme que l'on percevait chez les participants et visiteurs en font par ailleurs un événement unique ».



Propos similaire de Pierre Louette, Président Directeur Général du groupe Les Echos - Le Parisien, co-organisateur de l’événement : « Le retentissement international de VivaTech est spectaculaire, Paris est réellement la capitale de la tech mondiale la semaine de VivaTech ! L’événement est devenu en seulement 4 ans une référence mondiale ».

Des innovations exceptionnelles dont certaines présentées pour la première fois