VivaTech 2022 : une 6e édition très prometteuse

31/05/2022 Yannick SOURISSEAU

C’est le plus grand rendez-vous européen des start-ups et de la Tech : VivaTechnology est de retour, du 15 au 18 juin prochain, au parc des exposition de la Porte de Versailles, à Paris, mais aussi en ligne, partout dans le monde. Plus de 1500 exposants, grandes entreprises et start-ups, sont attendus par les professionnels et le grand public, tous ceux qui s’intéressent à l’évolution de la technologie.

Fort du succès de son format hybride lancé en 2021, crise sanitaire oblige, VivaTech revient pour sa 6e édition avec un salon présentiel, organisé dans les halls du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, du 15 au 18 juin prochain. L’an dernier cet événement incontournable pour les acteurs de la Tech français et étrangers, d’Europe mais aussi d’Afrique, a réuni plus de 140 000 visiteurs dont 26 000 en présentiel et plus de 119 millions en ligne, dans 149 pays. VivaTech a généré 1,7 milliard de vues grâce à une collection riche de plus de 500 innovations exceptionnelles, 1400 exposants dont 60 % en personne ainsi que 400 conférenciers du monde entier, dont Tim Cook (Apple), Eric S. Yuan (Zoom) et Mark Zuckerberg (Facebook).



« Après une édition 2021 exceptionnelle, nous enrichissons encore l'expérience événementielle de nos visiteurs et partenaires en présentiel et en digital », expliquent Julie RANTY, Directrice Générale de VivaTech, Maurice LÉVY et Pierre LOUETTE, Co-Présidents, dans un communiqué. « Reconnecter et rassembler les plus grands acteurs de l'innovation du monde entier reste notre priorité tout en poursuivant notre rôle clé de catalyseur de la transformation numérique et de la croissance des startups ».



Dans un monde en reconstruction, la mission est de « mettre l'innovation au service des grands enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et humains ». Une mission essentielle selon ces organisateurs, eux-mêmes innovants.



Cette année, VivaTech se déroule sur 4 jours (3 jours dédiés aux professionnels pour favoriser les échanges commerciaux, le dernier jour, le samedi, ouvert au grand public), dans un format hybride ambitieux, en présentiel à Paris mais aussi en ligne avec une plateforme digitale dédiée.



Parmi les nouveautés de cette 6e édition, VivaTech lance ses « Key Business Programs », lesquels doivent permettre aux communautés d'affaires particulièrement impliquées dans la transformation digitale, de se rencontrer autour de programmes dédiés. Ce programme, intitulé « Future of Work » se déroulera sur une journée, avec des grandes entreprises des télécoms, de l’Internet Technology et de la communication digitale. Les Key Business Programs seront composés de sessions de conférence, d'un salon dédié et d'événements parallèles thématiques.



Du réchauffement climatique à l’inclusion des femmes et des jeunes : six thèmes forts bien dans leur époque