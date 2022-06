VivaTech : définitivement Green Tech !

29/06/2022 Jérémy NESTEL

L’édition 2022 de VivaTech fut exceptionnelle cette année, non seulement pour la vitrine technologique européenne qu’elle incarne mais également pour l’écosystème international de rencontres qu’elle propose durant ces trois jours. Le retour de Jérémy NESTEL, Directeur de la Transition Numérique et de l'Innovation chez Communauté d'Agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane.

Au-delà de la proximité possible avec des Ministres, des PDG du monde entier et la rencontre avec des experts, Viva Technology (VivaTech pour les initiés)- permet d’analyser aisément les tendances qui se développeront demain.



La Green Tech propulsé par la French Tech en aura séduit plus d’un avec des innovations mises en lumières par des entrepreneurs en totale adéquation avec leurs valeurs éthiques : produire et consommer différemment.



Coup de cœur pour @Green Cement qui propose des alternatives au ciment grâce à l’utilisation de l’argile. Green Cement développe un modèle éthique en totale cohérence avec sa raison d’être : produire et construire localement.



On retiendra également @Vegskin, soutenu par accélérateur REV 3 de la Région Hauts de France, qui à partir de récupération de bananes entières, réussi sans additif à fabriquer du cuir végétal.



La société angevine Néolithe, transforme, quant à elle, les déchets non-recyclables en pierres, avec la volonté de relocaliser le traitement des déchets au cœur des territoires



La filière Green Tech est foisonnante et embrasse tous les sujets de transition. Les Territoires l’auront bien compris. Pour exemple, la Région Sud s’affiche clairement comme territoire Green Tech, la Communauté d’Agglomération de Béthune Bruay met en avant son territoire comme moteur dans la transition énergétique. On sent bien que tous les acteurs présents sont concernés par cette thématique. Huawei affiche fièrement sur son stand les trois « slogans » que l’on pourrait retenir de VivaTech : Open Innovation, Smart Work et Green Tech.



Un salon dont les deux faces peuvent disrupter l'avenir