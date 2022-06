VivaTech : retour sur l’édition 2022

22/06/2022 Yannick SOURISSEAU

VivaTech, c’est le plus gros salon technologique d'Europe. Revenu dans sa version initiale, après la crise sanitaire, ce rendez-vous de l’innovation qui avait lieu du 15 au 18 juin 2022, est devenu un incontournable pour les entreprises et notamment les jeunes pousses, toujours très présentes. Petit tour d’horizon de cette sixième édition.

Plus petit mais plus proche pour les européens que le CES de Las Vegas, le salon VivaTech attire chaque année, depuis qu’il existe, tous les acteurs de la tech, qu’il s’agisse des entreprises internationales, des plus petites, de collectivités et des médias. C’est un concentré de l’innovation technologique et du digital, installé dans les halls du parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Et quand on s’y intéresse, pourquoi s’en priver. D’autant que cela permet d’approcher les entreprises qui présentent leurs dernières réalisations et expérimentations.Après deux dernières années marquées par des restrictions en raison du Covid-19, la sixième édition de cet événement consacré aux nouvelles technologies, a refait le plein de visiteurs. 91 000 visiteurs ont arpenté les allées de VivaTech a confirmé son cofondateur et président du conseil de surveillance du groupe Publicis : Maurice LÉVY au micro d’Europe 1, «». Et d’ajouter : «». De quoi placer l’événement sur orbite.Cette année, encore plus que d’habitude, les startups, invitées par les pays, comme l’Afrique, l’Inde, l’Italie et même l’Ukraine, les collectivités territoriales et les grandes entreprises, étaient encore plus nombreuses que les années précédentes. Au point qu’il était difficile de s’intéresser à toutes. Il fallait donc faire des choix d’emblée et sélectionner celle qui correspondent à des critères fixés à l’avance. Cela n’empêchant pas de s’intéresser au détour d’une allée à une pépite, une licorne (une jeune entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe), ou encore une innovation totalement inattendue. C’est tout le principe de ce salon : pouvoir découvrir en un seul lieu l’état d’avancement de ces technologies qui modifieront notre quotidien dans les années à venir. Si ce n’est pas déjà fait.